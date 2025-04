Marcela Pagano apuntó fuerte contra Lilia Lemoine: "¿Nuevamente eligieron a otra y te brotaste?"

Tras ello, la diputada -que también cruzó a Martín Menem- no dudó en responderle a Lilia: "Se te agravó el cuadro @lilialemoine subí la dosis que no es suficiente con la pastillita que tomás (¿la estás tomando?) ¿Será que nuevamente eligieron a otra y te brotaste? ¿En serio te crees que sos tan importante como para que Putin sepa de tu existencia?", comenzó la chicana de la legisladora.

Mirá el tuit:

tuit pagano.png

El audio que le compartió Pagano a Lilia: "Sólo para entendidos"

La diputada libertaria volvió a chicanear a su compañera con un video donde se escucha a Diego Maradona asegurando que rechazaba un encuentro con Vladimir Putin por tener que levantarse temprano: "Nueve y media no me levanto, me da lástima porque van a estar todos y va a preguntar por mí, pero es una cita muy temprana la que hizo él, tendría que haber hecho un cóctel a la tarde", señalaba el 10.

Embed - "¿Qué haces Putin?", el audio viral de Maradona rechazando una cita con el presidente ruso