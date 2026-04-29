Diputados de LLA denunciaron penalmente a Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito

La acusación incluyó posibles irregularidades vinculadas a su situación patrimonial, con foco en la presentación de declaraciones juradas y en la evolución de sus bienes durante su desempeño como funcionaria.

Además del enriquecimiento ilícito, los denunciantes incorporaron figuras como la omisión maliciosa y la administración fraudulenta, lo que amplía el alcance de la investigación hacia eventuales maniobras que podrían haber afectado recursos públicos.

marcela pagano

La denuncia fue formalizada con patrocinio letrado del abogado Hernán Emilio Seivane, quien intervino en representación de los legisladores. En el escrito, los diputados fijaron domicilio procesal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y solicitaron que se investiguen los hechos bajo la órbita federal.

Según consta en el documento, la acción judicial busca que se determinen las responsabilidades correspondientes y se esclarezca si existieron conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública.

El caso se suma a un contexto de creciente judicialización de la política, donde las denuncias por presuntas irregularidades patrimoniales adquieren protagonismo en el debate público.

La situación de Pagano quedó ahora bajo análisis de la Justicia, que deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación formal sobre los hechos denunciados.