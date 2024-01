Mariano Cúneo Libarona negó un pacto de impunidad

En ese marco, aseguró que no conoce personalmente a Cristina Kirchner y que nunca se reunió con ella: “Hubo algún señor que dijo que yo fui al Senado a hablar con Cristina Kirchner, no la conozco. La vi el día de la jura. Es la única vez en mi vida que la vi, ahí de lejos. Nunca hablé. No hay pacto de nada. Se perseguirá a todos los que haya que perseguir. Se va a denunciar. Y que persigan los fiscales”, sostuvo el ministro en diálogo con TN.

“A la corrupción la vamos a perseguir con todo”, enfatizó Cúneo Libarona, indicando que atribuirá tareas de investigación a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Oficina Anticorrupción (OA). “Se va a denunciar con máxima potencia y energía, que eso nadie lo dude”, sostuvo.

Mariano Cúneo Libarona respondió a las críticas de la Coalición Cívica

Los dichos del ministro de Justicia llegan luego de que algunas referentes de la Coalición Cívica: "Presidente Milei: no creo que los argentinos de bien que lo votaron estén a favor de un pacto de impunidad con Cristina, ni del perdón a los corruptos que argumenta su Ministro de Justicia. No la ven", expresó la diputada Paula Oliveto en las redes sociales.

“¿Pacto de impunidad para la mafia que destruyó nuestro país? No hay paz sin justicia. Ni se les ocurra”, publicó por su parte Mariana Zuvic.

Estos dichos derivaron de una entrevista que Cúneo Libarona dio en LN+, donde habló del lawfare: “Lo que creo que hubo fue un uso indiscriminado de los tribunales y agencias del estado para perseguir opositores o, en otros tiempos, para desactivar lo que hicieron los opositores. Quiero paz. Que miremos para adelante. Un país con armonía. Basta de guerras judiciales y buscar al juez”, afirmó entonces el ministro.

Al respecto, Cúneo Libarona aclaró: “El juez del Poder Judicial es el único que puede detener a alguien. Entrar a los tribunales a pedir persecuciones no es tarea del Poder Ejecutivo ni del Ministerio de Justicia. El Presidente me lo pidió, basta de interferencias en el Poder Judicial y en materia de fiscales, ellos que hagan sus trabajos tranquilos”.

"Sí vamos a atacar y al máximo cuando tengamos información sobre la corrupción, el narcotráfico, etc. y vamos a hacer las denuncias a full ante las autoridades pertinentes. Que se queden tranquilos todos, no va a haber nadie que denuncie más que yo en ese marco”, completó.