Martín Guzmán reveló que está "haciendo política para gobernar la Argentina"

Al ser consultado sobre qué cargo le gustaría ocupar en el futuro, consideró que “eso es lo de menos”: “Después se verá quién ocupa cada lugar, y eso va a ser una función de la empatía que genere a la hora de comunicar con la gente, de lo que cada quién pueda aportar”, sostuvo y, haciendo una analogía con el fútbol, agregó: “Sí, el 9 tiene que jugar de 9, pero hay que ver quién es el buen 9, y el 6 tiene que jugar de 6. Y para eso se forma un equipo. Sí, hoy me veo siendo parte de la formación de un equipo para gobernar la Argentina”.

martin guzman explicacion Martín Guzmán renunció a su cargo de ministro de Economía en julio de 2022

Para Guzmán “el gran problema que tenemos es que no hay un liderazgo establecido” dentro del peronismo. El exfuncionario sostuvo que habla “con muchísima gente” al respecto - como sindicalistas y referentes de movimientos sociales - y que son “muchos los que estamos de acuerdo” en la conformación de nuevos “liderazgos”. Dentro de ese marco, mencionó que gobernadores, intendentes y otros exministros también comparten su postura.

Sin embargo, sobre la propuesta consideró que "a veces cuesta que emerja en el debate público con suficiente volumen por el grado de fragmentación que ha habido en el espacio”. "Yo sí soy peronista. Lo que pasa que creo que al peronismo hoy le falta un montón, está desagiornado. El peronismo hoy no tiene un programa peronista", remarcó Guzmán afirmando su postura.

Pero continuó: "Lo que pasa que también el peronismo tiene sus dirigentes y hay una disputa de poder. Yo no quiero un peronismo capturado que no represente una idea de movilidad social, insisto. Sí tengo mi visión, la movilidad social para mi no es a partir de las transferencias de ingresos, la transferencia de ingresos es algo defensivo, la movilidad social es a partir de la educación, y para que haya políticas pro movilidad social necesitamos un Estado ordenado, entonces si tenemos un peronismo donde no se reconoce que hay restricciones en el presupuesto, bueno, ahí no. Ahora, si podemos reconstituirlo en otra cosa, ahí sí. Va a depender de eso".

Al ser consultado sobre si se imaginaba como candidato el año próximo en una elección de medio término, respondió: “No veo, yo creo que las decisiones se toman en función de los contextos, y como digo, no importan tanto la persona en sí si no lo que la persona le aporta a un espacio en un momento dado. Yo no descarto ninguna cosa, pero tampoco aseguro ninguna cosa para nada. No es para lo que estoy trabajando hoy en día”.

“Yo hoy trabajo para construir contenidos para un programa de gobierno para la Argentina, y en construir representatividad, en un equipo que esté con el corazón puesto en la Argentina y el deseo de llevar al país hacia otro lugar. Para eso es lo que trabajo”, cerró al respecto.