Martín Lousteau apuntó contra Javier Milei por pedirle la renuncia a Axel Kicillof: "Inconstitucional"

Hoy a la mañana, Milei publicó un contundente mensaje contra Kicillof a través de sus redes sociales: “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. Nosotros nos hacemos cargo, Gobernador”, lanzó el Presidente y agregó: “Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales”.

Ante estas palabras, Lousteau se mostró indignado y comparó lo sucedido en Rosario, provincia de Santa Fe, donde el Gobierno envió a las Fuerzas de Seguridad de la Nación a colaborar con las locales para terminar con los crímenes ocurridos como consecuencia del narcotráfico.

“El gobierno dice ‘nosotros trabajamos con Maximiliano Pullaro’. La pregunta es, ¿en qué se diferencia un santafesino que estaba sufriendo la inseguritad de un bonaerense? ¿Por qué el Gobierno nacional en un caso dice que colabora y en el otro le dice al gobernador que se vaya?”, cuestionó Lousteau en declaraciones radiales.

El senador consideró también que “el Presidente ignora, o no la conoce o no le importa nada la Constitución" y se preguntó: "¿Cuáles son los causales de intervención? La intervención es para garantizar el funcionamiento democrático o por amenaza externa. No hay ningún otro causal”.

Además, sostuvo que “esto de manejar los recursos nacionales de manera discrecional, castigando a gobernadores que no son afines, termina siendo castigar a los ciudadanos de esa provincia”.

Por último, pidió "estar alerta" porque el país atraviesa "una degradación democrática muy rápida".