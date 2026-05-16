Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 16 de mayo

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El pronóstico hasta el feriado patrio

Desde el organismo nacional confirmaron que no se prevé un alivio inmediato. Buenos Aires permanecerá bajo este "congelador" atmosférico, al menos, hasta el lunes 25 de mayo. En este sentido, destacaron que el feriado por el Día de la Patria se perfila como una de las jornadas más frías del año, con condiciones climáticas que obligarán a los ciudadanos a reforzar los cuidados de salud y el mantenimiento de la calefacción en los hogares hasta bien entrada la última semana del mes.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar las precauciones con la ventilación de ambientes al utilizar estufas y estar atentos a las actualizaciones de los niveles de alerta del SMN.

Recomendaciones del SMN ante una ola de frío polar

Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.

Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.

Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.

Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).

Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.

Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas.