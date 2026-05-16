Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 16 de mayo
Antes de que una masa de aire frío azote al AMBA, porteños y bonaerenses atravesarán un sábado nublado y con algunas probables lluvias.
Este sábado 16 de mayo será la antesala de un frente frío que sacudirá a todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, probablemente, a otras áreas del país. El arranque del fin de semana tendrá un termómetro bastante amigable para la época del año que transitamos: la mínima rondará los 12°, mientras que la temperatura máxima podría ubicarse en unos tímidos 17°.
En tanto, el cielo estará poblado de nubes durante toda la jornada y se espera que, hacia la tarde, aparezcan algunas lluvias aisladas y lloviznas por la noche.
Alerta por ola de frío polar en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso especial ante el inminente arribo de una masa de aire de origen polar que afectará de manera directa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según los últimos modelos climáticos, este fenómeno comenzará a manifestarse con rigor a partir del próximo domingo, marcando el inicio de una ola de frío extremo que pondrá a prueba la resistencia de los habitantes de la Capital Federal y el Conurbano.
Un escenario de bajas temperaturas prolongadas
Lo más preocupante para los meteorólogos no es solo el descenso brusco del termómetro, sino la persistencia del fenómeno. A diferencia de otros frentes fríos que suelen ser transitorios, esta configuración atmosférica sugiere una estabilidad del aire gélido que podría extenderse por más de una semana.
El pronóstico hasta el feriado patrio
Desde el organismo nacional confirmaron que no se prevé un alivio inmediato. Buenos Aires permanecerá bajo este "congelador" atmosférico, al menos, hasta el lunes 25 de mayo. En este sentido, destacaron que el feriado por el Día de la Patria se perfila como una de las jornadas más frías del año, con condiciones climáticas que obligarán a los ciudadanos a reforzar los cuidados de salud y el mantenimiento de la calefacción en los hogares hasta bien entrada la última semana del mes.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar las precauciones con la ventilación de ambientes al utilizar estufas y estar atentos a las actualizaciones de los niveles de alerta del SMN.
Recomendaciones del SMN ante una ola de frío polar
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas.
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