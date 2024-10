Martín Lousteau: "La casta es la que es capaz de votar en contra de algo bueno para la gente"

"Este es un Gobierno que desde hace rato viene atacando y asfixiando a las universidades, mintiendo con los números, con el adoctrinamiento, con si hay o no hay plata mientras la siguen gastando en otra cosa, que no quisieron debatir esto en la Ley Bases, por eso voté en contra. Hubo una decisión intencionada de desfinanciar a las universidades”, expresó.

Y agregó: “Es muy claro que el Gobierno no se acuerda nunca de las universidades, no convoca a los rectores a debatir cómo mejorar la calidad universitaria. Eso lo podría hacer. Pero no se busca mejorar lo que tenemos, ese debate no está. Lo que hay es una visión muy específica, la de alguien que dice que es un topo dentro del Estado".

Al ser consultado sobre cómo actuaría su espacio ante un posible veto presidencial de la Ley de Financiamiento Educativo, Martín Lousteau dijo: "En el Senado veo que hay 2/3 holgados para poder sostener la ley. Lamentablemente hemos visto que en el caso de Diputados, hay legisladores de distintos espacios, incluyendo los de mi partido, que han sido sancionados, que han dado vuelta su voto".

"En este caso, aspiro y peleo para que eso no paso, y que aquel que se aparte de eso sea sancionado. El partido fue muy contundente con respecto a esto, porque nos pidió a todos que apoyemos la ley y bajemos a tratarla", continuó.

Por último, el dirigente radical comentó: "Ya hemos visto al Gobierno repartiendo prebendas a algunos para que cambien el voto. Esa es la casta, la que es capaz de votar en contra de algo bueno para la gente con tal de llevarse algo personal. Tenemos que actuar colectivamente para que eso pase y es necesario visibilizarlo".

