Martín Menem negó haber amenazado a Facundo Manes: "Ya mintió y hoy vuelve a mentir"
Mientras la Cámara baja debate la limitación a los DNU de Javier Milei, el tenso episodio entre el titular de Diputados y el legislador tuvo sus repercusiones.
Luego de que Facundo Manes denunciara haber sido amenazado por Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados salió al cruce del legislador de "Democracia para siempre" y aseguró que es "absolutamente falso" que él haya amedrentado a uno de los miembros de la Cámara baja.
Tras su afirmación, Menem recordó la vez que Manes responsabilizó a Santiago Caputo de haberle golpeado el pecho en medio de una actitud patotera: "Llorando el diputado, diciendo que le habían pegado una trompada en el pecho, por lo cual me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras para que no ocurra ningún nada dentro de lo que es la Cámara de Diputados. No había ocurrido nada", comenzó indicando.
"De hecho hizo una denuncia y fue desestimada totalmente, con lo cual ya mintió y hoy vuelve a mentir. Por lo tanto, quería, digamos, que quede todo claro, porque tengo un trato absolutamente cordial con él", se defendió el presidente de la Cámara de Diputados.
Y añadió: "Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras, porque, digamos, ya sabemos de quién estamos hablando. Era lo único que quería aclarar".
Tras ser consultado por cuál sería el beneficio de mentir para Manes, acotó: "Hay diputados que pierden el lugar a fin de año, están en plena campaña y se ve que el vale todo los lleva a faltar a la verdad".
Qué había dicho Facundo Manes sobre Martín Menem
El diputado nacional Facundo Manes (Democracia para Siempre) denunció este miércoles en sus redes sociales al presidente de la Cámara, Martín Menem, por supuestas amenazas: "El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente, me dijo: 'Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos'", escribió.
El tuit del diputado por "Democracia para siempre" tuvo lugar en la antesala del inicio de la sesión en la Cámara Baja en la oposición buscará convertir en ley el proyecto que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia.
Una vez iniciada la sesión el jefe de bloque de ese espacio, Diego Juliano, denunció en una cuestión de privilegio la amenaza de Menem: "Lo que se dice en los pasillos se dice en la banca y se tiene que sostener, aunque usted se haga el distraído", le reprochó Juliano a Menem.
"Usted no preside este cuerpo, usted atenta contra este cuerpo cada vez que puede, se entromete en los bloques y aprieta diputados en los pasillos. Eso es un atropello y si usted cree que nos va a arrastrar al barro de La Libertad Avanza está equivocadísimo", siguió Juliano.
Cabe señalar que, tras el estallido del escándalo narco que involucró a José Luis Espert, Manes presentó un proyecto para que el ahora ex candidato de La Libertad Avanza y el PRO sea expulsado de la cámara de Diputados.
