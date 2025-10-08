Martín Menem negó haber amenazado a Facundo Manes: "Ya mintió y hoy vuelve a mentir"

martin menem

Qué había dicho Facundo Manes sobre Martín Menem

El diputado nacional Facundo Manes (Democracia para Siempre) denunció este miércoles en sus redes sociales al presidente de la Cámara, Martín Menem, por supuestas amenazas: "El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente, me dijo: 'Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos'", escribió.

posteo facundo manes

El tuit del diputado por "Democracia para siempre" tuvo lugar en la antesala del inicio de la sesión en la Cámara Baja en la oposición buscará convertir en ley el proyecto que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia.

Una vez iniciada la sesión el jefe de bloque de ese espacio, Diego Juliano, denunció en una cuestión de privilegio la amenaza de Menem: "Lo que se dice en los pasillos se dice en la banca y se tiene que sostener, aunque usted se haga el distraído", le reprochó Juliano a Menem.

"Usted no preside este cuerpo, usted atenta contra este cuerpo cada vez que puede, se entromete en los bloques y aprieta diputados en los pasillos. Eso es un atropello y si usted cree que nos va a arrastrar al barro de La Libertad Avanza está equivocadísimo", siguió Juliano.

Cabe señalar que, tras el estallido del escándalo narco que involucró a José Luis Espert, Manes presentó un proyecto para que el ahora ex candidato de La Libertad Avanza y el PRO sea expulsado de la cámara de Diputados.