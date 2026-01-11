Mauricio Macri, afuera de todo: se separó de Juliana Awada tras 15 años de relación

Cómo nació el amor entre Mauricio Macri y Juliana Awada

La relación entre ambos comenzó en septiembre de 2009, cuando Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se conocieron en un gimnasio del barrio porteño de Barrio Parque y, tras algunas salidas y un viaje a Tandil, formalizaron el vínculo. A los pocos meses comenzaron a convivir.

La pareja contrajo matrimonio por civil el 16 de noviembre de 2010, en una ceremonia con alrededor de 400 invitados, que luego fue celebrada con una fiesta en la estancia La Carlota. Un año más tarde, en octubre de 2011, nació Antonia, la única hija que tuvieron en común.

macri antonia awada

Ambos ya eran padres de relaciones anteriores. Macri tiene tres hijos, Agustina, Francisco y Gimena; y Awada es madre de Valentina.

En los últimos años, la exprimera dama se mantuvo activa en redes sociales, donde compartía imágenes de viajes y mensajes de afecto hacia el exmandatario en fechas especiales. Sin embargo, en los días previos a que se confirmara la noticia, se la vio en la Patagonia junto a su hija Antonia y un grupo de amigos, sin la presencia de Macri.