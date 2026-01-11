Manuel Adorni agradeció a los bomberos y brigadistas que trabajan en Chubut

En ese marco, señalan que la respuesta del Estado se limita a los operativos de emergencia, mientras se desfinancian áreas clave para anticiparse a este tipo de catástrofes. Los reclamos de los brigadistas ponen el foco en una contradicción central, como es el reconocimiento público a su tarea convive con ajustes que precarizan su labor y ponen en riesgo su integridad.