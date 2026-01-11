Manuel Adorni agradeció a los bomberos y brigadistas que trabajan en Chubut
El jefe de Gabinete explicó cuál es la asistencia que el Gobierno nacional brindó a la provincia y envió un mensaje de agradecimiento a los trabajadores que "arriesgan su vida para salvar la de los argentinos".
En medio de los incendios forestales que afectan a distintas provincias patagónicas, Manuel Adorni aseguró que el Gobierno nacional se encuentra brindando asistencia a las zonas afectadas y destacó el despliegue de recursos para combatir el fuego.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe de Gabinete informó que se desplegaron 295 brigadistas, de los cuales 232 pertenecen al ámbito nacional —128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias—, además de 63 efectivos de la provincia de Córdoba. Según detalló, el operativo incluye 15 medios aéreos, camiones autobomba 4x4, apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, asistencia sanitaria y el envío de ayuda humanitaria, en coordinación con provincias, municipios y bomberos voluntarios.
En su publicación, el funcionario agradeció especialmente a los brigadistas y bomberos "que arriesgan su vida para salvar la de los argentinos" y resaltó el trabajo coordinado del Gabinete nacional frente a la emergencia.
No obstante, el discurso oficial contrasta con la situación que vienen denunciando los propios brigadistas, quienes desde hace meses reclaman por la falta de fondos, equipamiento y condiciones adecuadas de trabajo. Además, advierten que los recortes presupuestarios afectan directamente la capacidad de respuesta ante los incendios, especialmente en un contexto de sequía extrema y altas temperaturas.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se redujeron partidas destinadas al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y a políticas de prevención ambiental, una decisión que fue cuestionada por especialistas, organizaciones ambientales y gobiernos provinciales. Según denuncian, la falta de inversión impacta tanto en la prevención como en la seguridad de quienes combaten el fuego en el territorio.
En ese marco, señalan que la respuesta del Estado se limita a los operativos de emergencia, mientras se desfinancian áreas clave para anticiparse a este tipo de catástrofes. Los reclamos de los brigadistas ponen el foco en una contradicción central, como es el reconocimiento público a su tarea convive con ajustes que precarizan su labor y ponen en riesgo su integridad.
