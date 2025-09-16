Piantavotos: las respuestas a un tuit del PRO que arruinan al gobierno de Javier Milei
El espacio que conduce Mauricio Macri lanzó un mensaje en la red social X y sus propios adherentes salieron a cruzar la información. Mirá.
Luego de que Javier Milei presentara el Presupuesto 2026 en la noche de este lunes, el PRO -espacio político dirigido por Mauricio Macri- no dudó en salir a bancar a La Libertad Avanza, que hoy en día es su principal socio político.
Con un mensaje en la red social X, el partido amarillo volvió a rendirse ante los libertarios: "Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina", indicó con un escueto mensaje que no demoró en viralizarse.
Al respaldo institucional del PRO se sumaron de manera individual dirigentes del macrismo como, entre otros, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Inclusive, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien criticó con dureza el acuerdo electoral con La Libertad Avanza, pero en esta oportunidad también celebró el Presupuesto de ajuste del Gobierno libertario.
Piantavotos: las reacciones al tuit del PRO
Tras el mensaje del partido amarillo, los usuarios -muchos de ellos adherentes al macrismo- salieron al cruce de la publicación con comentarios de todo tipo: "No me interesa lo que digan, mi voto no lo van a tener", escribió un usuario a modo de respuesta.
Otro, en tanto, devolvió con más dureza contra Milei: "La Argentina necesita un presupuesto con equilibrio fiscal. Es insólito que el Presidente de la Nación tenga que perder por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires para que se acuerde de cumplir con su responsabilidad institucional".
"No chicos. No vamos a votar a nazis, ni a Bullrich, ni a Espert. No insistan", escribió un usuario de nombre Fernando Pizano.
Por su parte, otro internauta expuso su postura contraria a La Libertad Avanza: "Los verdaderos PRO nunca más vamos a votar a Milei".
Otros mensajes en X contrarios al posteo del PRO
