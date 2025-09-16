Piantavotos: las respuestas a un tuit del PRO que arruinan al gobierno de Javier Milei

image

Otro, en tanto, devolvió con más dureza contra Milei: "La Argentina necesita un presupuesto con equilibrio fiscal. Es insólito que el Presidente de la Nación tenga que perder por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires para que se acuerde de cumplir con su responsabilidad institucional".

image

"No chicos. No vamos a votar a nazis, ni a Bullrich, ni a Espert. No insistan", escribió un usuario de nombre Fernando Pizano.

image

Por su parte, otro internauta expuso su postura contraria a La Libertad Avanza: "Los verdaderos PRO nunca más vamos a votar a Milei".

image

Otros mensajes en X contrarios al posteo del PRO

image

image

image