Javier Milei citó una frase del 2018 de Mauricio Macri, que nunca se cumplió

Si bien no es la primera vez que el libertario asegura que "lo peor ya pasó", también se trata de la misma frase utilizada por el expresidente Mauricio Macri en la asamblea legislativa del 2018.

"Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse", dijo entonces el líder del PRO, un año antes de perder su reelección con Alberto Fernández.

Curiosamente, el expresidente utilizó en varias oportunidades esa frase a lo largo de su mandato, para justificar sus medidas y las consecuentes crisis: tanto en la apertura de sesiones, como en entrevistas.