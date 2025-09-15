Javier Milei citó una frase del 2018 de Mauricio Macri, que nunca se cumplió
El Presidente brindó un mensaje grabado en el que insistió con sus pedidos de paciencia y esfuerzo a los argentinos, para que sigan soportando el ajuste.
Tras el golpazo electoral en la provincia de Buenos Aires, y una semana en la que volvió a tensionar con varios sectores por sus vetos, el presidente Javier Milei concluyó su "súper lunes" con la anunciada cadena nacional para presentar la Ley de Presupuesto, en donde no hizo anuncios e insistió con pedidos de paciencia a los argentinos, y hasta utilizó una frase de Mauricio Macri.
Tal como anticipó el vocero Manuel Adorni, este lunes Milei habló por cadena nacional desde la Casa de Gobierno para presentar el Presupuesto 2026, el primero desde que se inició la gestión libertaria. Se trata de un paso clave que viene siendo reclamado por los gobernadores y desde la oposición.
A lo largo de los 15 minutos que duró el mensaje grabado, el Presidente repasó presuntos logros como "la salida del cepo y la caída de la inflación", e hizo reiterados pedidos de los argentinos para que sigan soportando el ajuste que lleva a cabo el Gobierno.
"Entendemos que muchos no lo perciban en su realidad habitual", dijo Milei reconociendo los problemas que transitan los argentinos para luego agradecer "el esfuerzo" y asegurar: "Lo peor ya pasó".
Si bien no es la primera vez que el libertario asegura que "lo peor ya pasó", también se trata de la misma frase utilizada por el expresidente Mauricio Macri en la asamblea legislativa del 2018.
"Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse", dijo entonces el líder del PRO, un año antes de perder su reelección con Alberto Fernández.
Curiosamente, el expresidente utilizó en varias oportunidades esa frase a lo largo de su mandato, para justificar sus medidas y las consecuentes crisis: tanto en la apertura de sesiones, como en entrevistas.
