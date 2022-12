Atención: Mauricio Macri confesó que no vio los penales de Argentina-Francia en la tribuna Mientras el ex presidente quería sacar chapa de al fin darle buena suerte a la Selección, resulta que en realidad no presenció el momento consagratorio. Durante el Mundial de Qatar 2022 no le fue del todo bien a aquellos que fueron bendecidos por el ex mandatario.