A qué hora arranca este martes la Marcha Federal Universitaria

A qué hora y dónde es este martes la Marcha Federal Universitaria

Si bien la protesta tendrá réplicas en varias partes del país, el epicentro será el eje Congreso - Plaza de Mayo y comenzará a las 14 horas, con las 19 como horario estimado para la desconcentración. El acto central está previsto para las 17.

Las avenidas con corte total serán Rivadavia, Callao, Entre Ríos y Avenida de Mayo. En cuanto a los puntos de concentración, además del Congreso y Plaza de Mayo, habrá fuerte presencia de columnas en Plaza Houssay y en las inmediaciones de las facultades de la UTN y la UNA.

Cómo funcionará el transporte público durante la Marcha Federal Universitaria

El operativo de seguridad y la magnitud de las columnas obligarán a modificar el funcionamiento de los servicios habituales: