A qué hora arranca este martes la Marcha Federal Universitaria
La UBA, agrupaciones estudiantiles, sindicatos docentes y comunidad científica encabezan este martes una nueva Marcha Federal Universitaria. Los detalles.
La Ciudad de Buenos Aires enfrenta este martes 12 de mayo una nueva jornada de lucha debido a la Marcha Federal Universitaria, movilización impulsada por toda la comunidad académica en reclamo contra el Gobierno de Javier Milei y su ajuste brutal en Educación.
La protesta se da en pedido de mayor financiamiento para las universidades nacionales, y provocará cortes totales y desvíos que afectarán la movilidad desde el mediodía hasta la noche.
La convocatoria, encabezada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y motorizada por agrupaciones estudiantiles, sindicatos docentes y la comunidad científica, busca dar cuerpo a una nueva Marcha Federal por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional.
Esta movilización cuenta además con el respaldo institucional de los rectores de las casas de altos estudios de todo el país, quienes ratificaron su adhesión con el objetivo de exigir el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y garantizar el financiamiento del sistema académico nacional.
A qué hora y dónde es este martes la Marcha Federal Universitaria
Si bien la protesta tendrá réplicas en varias partes del país, el epicentro será el eje Congreso - Plaza de Mayo y comenzará a las 14 horas, con las 19 como horario estimado para la desconcentración. El acto central está previsto para las 17.
Las avenidas con corte total serán Rivadavia, Callao, Entre Ríos y Avenida de Mayo. En cuanto a los puntos de concentración, además del Congreso y Plaza de Mayo, habrá fuerte presencia de columnas en Plaza Houssay y en las inmediaciones de las facultades de la UTN y la UNA.
Cómo funcionará el transporte público durante la Marcha Federal Universitaria
El operativo de seguridad y la magnitud de las columnas obligarán a modificar el funcionamiento de los servicios habituales:
- Colectivos: Numerosas líneas que transitan por el eje de Avenida de Mayo y Callao realizarán desvíos por calles laterales, lo que generará demoras significativas.
- Subte: La Línea A podría sufrir cierres preventivos o interrupciones en las estaciones Congreso y Sáenz Peña, dependiendo del flujo de manifestantes en superficie.
- Accesos: Se prevén demoras en los ingresos desde el Conurbano hacia Capital Federal, especialmente en las zonas aledañas a las terminales ferroviarias.
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