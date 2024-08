Inédito y picante cruce en vivo entre Mauricio Macri y Luis Majul: "Bajá..."

"No te pongas ansioso, porque sino no se puede. Bajá", lo increpó el líder del PRO en bastante malos modos.

Al menos hasta no hace mucho, Majul era de los periodistas que más apoyaban casi de forma abierta al expresidente. Pero esta vez parece que no se la iba a dejar pasar.

"No, bajá no", lo cruzó el conductor de LN+. Macri le pidió que lo deje hablar y sugirió que ambos eran "grandes" y que están "muy viejos", pero a Majul tampoco le gustó ese comentario, por lo que acotó: "No, yo no".

Mauricio Macri, picante: trató de "débil" a Javier Milei y apuntó contra su "entorno"

Mauricio Macri relanzó el PRO, partido político que supo fundar, de cara a las elecciones legislativas del año próximo, con un acto en el barrio porteño de La Boca, donde hubo llamativas ausencias y en el que apuntó varios dardos hacia el presidente Javier Milei.

Se sabía que el exmandatario iba a diferenciarse de La Libertad Avanza (LLA), pese a que coqueteó varias veces con fusionarse; pero esta vez directamente lo trató de "débil" y dio a entender que no basta con él.

"El Presidente Milei tiene absoluta claridad en la dirección y las ideas, pero hay una debilidad en la capacidad de implementarlas", lanzó Macri, quien señaló: "Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado, a pesar de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que tiene el Presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno".

