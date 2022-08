Interna en Juntos por el Cambio: qué es de la vida de Gabriela Michetti

Michetti siempre tuvo buena relación con Elisa Carrió pero también con Pato Bullrich, habrá que ver que posición toma si es que lo hace.

La última aparición pública de Michetti fue en noviembre de 2021, cuando salió a defender a Mauricio Macri, en el momento que era investigado por el presunto espionaje ilegal a los familiares del Ara San Juan.

Gabriela Michetti y Marcos Peña

“Además de haber sido mi jefe y mi compañero de fórmula, (Macri) es una persona que creo que merece todo nuestro acompañamiento, porque siempre ha sido muy generoso”, sostuvo Michetti en ese momento.

Y agregó: “Confío totalmente en nuestro equipo. Si te ponés a razonar el tema, no tiene sentido, y creo cuando no se encuentran cosas como las que han buscado para ver cómo ensuciar, finalmente queda a la vista que terminan haciendo cosas que no tienen ni sentido común”.

Luego de eso desapareció. Sus redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, están inactivas desde el año 2022.

El día que Michetti protagonizó un escándalo en Ezeiza

Gabriela Michetti regresó de Quito en la madrugada del pasado viernes 29 de enero, en un vuelo de línea, luego de participar de la cumbre de la CELAC, en Ecuador, donde reemplazó a Mauricio Macri, quien no pudo asistir por fracturarse una costilla jugando con su pequeña hija Antonia, cuentan las notas del año 2016.

El viaje extenso terminó poco después de la una de la mañana, en una noche agradable en el aeropuerto de Ezeiza. Según los datos aportados por uno de los pasajeros y luego confirmados por fuentes aeroportuarias, la vicepresidenta 1:17 salió del avión y directo de Ezeiza, sin pasar por el sector de Aduana, se fue hacia su casa.

En la Terminal A de Ezeiza, donde llegó el avión, quedaron gente de ceremonial de Michetti, entre ellas una secretaria y su sobrina, y un subcomisario a cargo de su equipo de seguridad. Tenían que sacar siete valijas.

La cuestión es que comenzaron a levantar las valijas y cuando la cinta dejó de correr se dieron cuenta que en vez de siete había seis y a todos les agarró un profundo ataque de nervios. ¿Por qué? Porque la valija que faltaba era por la que Michetti había pedido especial cuidado.

En medio de una crisis de nervios, la gente de ceremonial acudió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de ahí se fueron directo al Centro Operativo de Control (COC). En medio de todo eso, según le confirmaron testigos, la gente de la vicepresidenta maltrató a muchos pasajeros en búsqueda en la valija perdida, algo que Michetti desmintió.

Primero averiguaron en el sector de Aduana, con el jefe de turno, para ver si por ahí había ocurrido algo raro y la comunicación fue que por uno de los escáner de seguridad pasó una valija que contenía "muchas joyas y alhajas". Con ese dato y sabiendo a que hora pasó, buscaron "esa valija", que era con rueditas, de las tradicionales carrier, similar a la que le faltaba a la gente de Michetti.

Gracias al monitoreo de las cámaras se descubrió que una señora mayor se llevó la valija de la vicepresidenta. Por suerte para Michetti, la mujer tardó en irse del aeropuerto y la pudieron interceptar una hora después parada frente a un local de Havanna.

Cuando revisaron el contenido de la valija descubrieron que estaba repleto de joyas y alhajas, la señora dijo que no era suya, en medio del susto y un gran pánico por la situación. Según consta en los libros del aeropuerto de Ezeiza, la gente de ceremonial de Michetti certificó que la valija era de la vicepresidenta y explicaron que las joyas y alhajas fueron regaladas a ella en Chile (fue antes del viaje a Quito) y Ecuador.