Mauricio Macri: "Soy un gato"

Reiteró que si Aerolíneas Argentinas da pérdidas hay que privatizarla. "Si no es autosustentable hay que privatizarla, no hay dudas. Es mentira que vuela donde los demás no vuelan. Están llenos de privilegios. Esos 700 millones de dólares a dónde crees que van, a privilegios de esos señores", cuestionó.

El ex mandatario relevó que su esposa, Juliana Awada, no está de acuerdo con que se presente otra vez por la Presidencia.

"Ella no está a favor de eso. La vida familiar que es muy dura, va a ser difícil convencerla", resaltó Macri quien también debe convencer al electorado ya que es el político con peor imagen de la Argentina según diversas encuestas.

Sin embargo, dejó la puerta abierta a convencerla en el futuro: "Ella no está cerrada porque es una persona muy fácil de convivir, pero hoy elige que no".