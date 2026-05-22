La UOM rechazó la intervención judicial del gremio: "Operación política, judicial y empresaria"

Esa “operación” tiene “un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”, denuncia la UOM en la ya citada declaración de prensa.

El sindicato subraya además que este ataque se ejecuta en el momento en el que se encuentran batallando contra las grandes cámaras del sector, encabezadas por el Grupo Techint de Paolo Rocca, para revertir la brutal pérdida salarial acumulada en los últimos dos años de gobierno libertario.