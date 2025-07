Máxima tensión en el Senado: José Mayans tuvo que explicarle el reglamento a Victoria Villarruel

"La Presidencia interpreta conforme al reglamento" que tres de los proyectos no contaban con dictamen para ser tratados en el recinto, expresó Villarruel. Ahí fue cuando Mayans pidió la palabra para tratar de explicarle que su intervención no correspondía.

"Usted es presidente del cuerpo. Tiene que conducir el cuerpo y poner a consideración de los senadores. Usted no puede definir porque usted es del Poder Ejecutivo. No puede decir que considera esto sino que pone a consideración de los señores senadores", arrancó el senador peronista.

Le indicó Mayans a la vicepresidenta, quien la escuchaba muy atenta, que su trabajo en realidad es el de arbitrar la labor de la Cámara Alta. "No tiene potestad para hacerlo porque está invadiendo el trabajo de otro poder del estado. Usted viene acá como árbitro. Es como que venga el árbitro y patee el penal", insistió.

"Usted tiene que decir 'vamos a poner en consideración' y si hay mayoría. Pero no puede interpretar el reglamento", concluyó Mayans. Fue entonces que Villarrruel procedió a pedir el voto que resultó afirmativo.

De esta manera, el senador peronista tuvo que explicarle el reglamento a la vicepresidenta que lleva más de dos años en el cargo, pero al parecer todavía no lo aprendió.

Pero no fue la única intervención picante de Mayans, quien también se cruzó con Bartolomé Abdala porque no funcionaba el tablero para votar. "A mí me dijeron que (Ezequiel) Atauche fue y sacó el fusible del tablero, así que díganle a Atauche que ponga el fusible del tablero. Es una vergüenza lo que están haciendo, es la primera vez que pasa", chicaneó.

mayans villarruel