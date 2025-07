Papelón en el Senado: no funcionaba el tablero para votar el aumento a las jubilaciones

También hubo dardo de Mayans para él: "Usted debería retirarse de la presidencia y permitirle a la senadora (Silvia) Sapag que la presida, porque si usted considera que es inválido y se va a abstener, es como que usted está ausente acá. Entonces, por favor, retírese de la presidencia y entréguela. No puede hacer lo que está haciendo", indicó.

Tras esto, Abdala respondió: "Yo tengo la decisión como senador para votar o no votar...", aunque inmediatamente fue interrumpido por Mayans, quien le señaló que "entonces no puede presidir".

tablero senado.mp4

Grave tuit de Fran Fijap, uno de los influencers de Milei: "Dinamitar el Congreso"

"Hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro", escribió Fran Fijap, uno de los principales influencers del gobierno de Javier Milei y aliado de Santiago Caputo. El joven, que corrió varias veces en las inmediaciones al Palacio legislativo por haber provocado a los manifestantes, se expresó de manera grave sobre quienes legislan y aprueban leyes, aunque después sean vetadas por el Presidente.

image.png

Esta gravísima aseveración, que no hace más que sumar a la violencia institucional que ejerce la gestión libertaria, recibió todo tipo de comentarios: "¡Eso es democracia estupido gordo papón! ¡Ustedes no saben de eso!"; "Pasó Nicolás Maduro y dijo ''che no da'"; "Es el sueño húmedo de un tirano"; fueron sólo algunos de los mensajes que le dejaron al troll libertario, fustigando su declaración escrita.

Lo cierto es que, este mensaje de Fijap, llega en medio de una tensa sesión en el Senado, donde los legisladores aprobaron el aumento de las jubilaciones y debaten la emergencia por discapacidad, algo que enfurece en sobremanera al Presidente de la Nación.

Cabe señalar que la gestión libertaria ha dejado claro -en reiteradas oportunidades- que vetará cualquier iniciativa que ponga en riesgo el superávit fiscal. La Casa Rosada está decidida a no ceder terreno en su discurso de un ajuste ordenado y, bajo ninguna circunstancia, convalidará leyes que generen nuevos gastos estructurales.