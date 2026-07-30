El Gobierno eliminó el Coro Nacional de Niños y lo reemplazará por un nuevo programa
La histórica agrupación, creada en 1967, dejará de funcionar como organismo estatal y será sustituida por una iniciativa de formación destinada a niños y adolescentes.
El Gobierno dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños, una agrupación artística con casi seis décadas de trayectoria dentro de la estructura cultural del Estado argentino. La medida fue oficializada mediante el Decreto 687/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La normativa introduce modificaciones sobre el decreto que había dado origen al elenco en noviembre de 1967 y elimina formalmente su existencia como organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. A partir de esta decisión, el Coro Polifónico Nacional continuará funcionando dentro de la estructura oficial, mientras que las actividades vinculadas a la formación musical infantil serán canalizadas a través de un nuevo Programa de Formación Artística destinado a niños y adolescentes.
De acuerdo con los fundamentos expresados por el Poder Ejecutivo, la reforma busca reorganizar el funcionamiento del área cultural mediante un esquema que permita ampliar las posibilidades de formación artística sin mantener la estructura institucional que caracterizaba al Coro Nacional de Niños.
En ese sentido, el decreto sostiene que las tareas desarrolladas hasta el momento por la agrupación podrán continuar a través de "acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio", con el objetivo de llegar a una mayor cantidad de destinatarios.
La administración nacional justificó la decisión señalando que responde a criterios de "eficiencia, eficacia y buena administración", conceptos que forman parte de la política de reorganización del Estado impulsada por el Gobierno desde el inicio de la gestión. Según el texto oficial, la medida no implica abandonar la promoción de la educación artística para niños y jóvenes, sino modificar el instrumento utilizado para alcanzar ese propósito.
Sin embargo, el decreto no brinda detalles sobre cómo funcionará el nuevo Programa de Formación Artística ni especifica aspectos vinculados con su implementación, presupuesto, alcance territorial o modalidad de participación. Tampoco precisa qué ocurrirá con los integrantes, docentes y personal que hasta ahora formaban parte del histórico coro.
La historia del Coro Nacional de Niños
El Coro Nacional de Niños había sido creado en 1967 con el propósito de fomentar el desarrollo del canto coral infantil y difundir este tipo de repertorio en diferentes puntos del país. A lo largo de casi sesenta años de actividad construyó una reconocida trayectoria artística, participando en conciertos, festivales y producciones junto a importantes organismos musicales nacionales.
Su repertorio abarcó interpretaciones a cappella, obras sinfónico-corales y música de cámara, además de proyectos educativos destinados a promover la formación vocal desde edades tempranas. Durante gran parte de su historia estuvo dirigido por Vilma Gorini de Teseo, quien permaneció al frente del organismo hasta 2009. Posteriormente asumió la conducción María Isabel Sanz, continuando el trabajo artístico desarrollado por la institución.
La decisión oficial se conoció apenas un día después de la conmemoración del Día de la Cultura Nacional, una fecha instaurada en homenaje al escritor e intelectual Ricardo Rojas, fallecido el 29 de julio de 1957. Con la publicación del decreto, el Coro Nacional de Niños deja de formar parte de la estructura estatal después de casi seis décadas de actividad. En su lugar, el Gobierno apuesta por un nuevo modelo de formación artística, cuyos detalles aún no fueron dados a conocer oficialmente.
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