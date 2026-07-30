El Gobierno eliminó el Coro Nacional de Niños y lo reemplazará por un nuevo programa

Sin embargo, el decreto no brinda detalles sobre cómo funcionará el nuevo Programa de Formación Artística ni especifica aspectos vinculados con su implementación, presupuesto, alcance territorial o modalidad de participación. Tampoco precisa qué ocurrirá con los integrantes, docentes y personal que hasta ahora formaban parte del histórico coro.

La historia del Coro Nacional de Niños

El Coro Nacional de Niños había sido creado en 1967 con el propósito de fomentar el desarrollo del canto coral infantil y difundir este tipo de repertorio en diferentes puntos del país. A lo largo de casi sesenta años de actividad construyó una reconocida trayectoria artística, participando en conciertos, festivales y producciones junto a importantes organismos musicales nacionales.

Su repertorio abarcó interpretaciones a cappella, obras sinfónico-corales y música de cámara, además de proyectos educativos destinados a promover la formación vocal desde edades tempranas. Durante gran parte de su historia estuvo dirigido por Vilma Gorini de Teseo, quien permaneció al frente del organismo hasta 2009. Posteriormente asumió la conducción María Isabel Sanz, continuando el trabajo artístico desarrollado por la institución.

La decisión oficial se conoció apenas un día después de la conmemoración del Día de la Cultura Nacional, una fecha instaurada en homenaje al escritor e intelectual Ricardo Rojas, fallecido el 29 de julio de 1957. Con la publicación del decreto, el Coro Nacional de Niños deja de formar parte de la estructura estatal después de casi seis décadas de actividad. En su lugar, el Gobierno apuesta por un nuevo modelo de formación artística, cuyos detalles aún no fueron dados a conocer oficialmente.