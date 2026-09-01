Scott Bessent elogió a Javier Milei: "Oportunidad histórica liderada por la Argentina"
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos no ahorró halagos dirigidos al mandatario argentino y el “cambio en las condiciones económicas” instrumentado por la gestión anarcocapitalista.
En el marco de la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 que se desarrolló hasta este martes en Carolina del Norte (Estados Unidos), Scott Bessent se deshizo en elogios dirigidos a la gestión de Javier Milei.
En conversación pública con Larry Kudlow en el Seely Pavilion de Asheville, el secretario del Tesoro norteamericano sostuvo que “tenemos una oportunidad histórica en el hemisferio occidental” que “estuvo liderada por la Argentina y las reformas que se implementaron allí”.
“Todos decían que no se podía hacer y ahora estamos viendo cómo baja la inflación”, agregó, destacando que se trata de “un cambio en las condiciones económicas” instrumentado por la gestión anarcocapitalista.
Y añadió que “si analizamos en detalle la última elección que ganó presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes, que antes se inclinaban por la izquierda, quienes salieron a votar por él”.
“Así que estamos viendo cambios en la Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”, añadió el secretario de Tesoro en alusión al giro a la derecha y hasta la ultraderecha que se detectan en varios gobiernos del subcontinente sudamericano.
Mediante redes sociales, fue Luis Caputo celebró las palabras de Bessent al destacar que sus afirmaciones reflejan “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el Presidente Javier Milei”.
Reunión Bessent-Caputo: de qué hablaron
Como se sabe, Luis Caputo y Scott Bessent se reunieron en privado en el marco de la cumbre del G20, y entre los temas tratados —según trascendió— estuvo la mirada del gobierno de los Estados Unidos con relación al conflicto con Irán y la crisis que afecta a Oriente Medio, la cual genera consecuencias negativas en los mercados globales e impacta en economías locales.
En ese sentido, la conversación excedió la situación del estrecho de Ormuz para abordar el papel de China en el comercio con Teherán y las diferencias que Washington mantiene con la Unión Europea (UE), que en más de una oportunidad ha manifestado sus dudas e incluso rechazos a la actuación de la gestión trumpista en la región.
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