Scott Bessent elogió a Javier Milei: "Oportunidad histórica liderada por la Argentina"

Mediante redes sociales, fue Luis Caputo celebró las palabras de Bessent al destacar que sus afirmaciones reflejan “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el Presidente Javier Milei”.

Reunión Bessent-Caputo: de qué hablaron

Como se sabe, Luis Caputo y Scott Bessent se reunieron en privado en el marco de la cumbre del G20, y entre los temas tratados —según trascendió— estuvo la mirada del gobierno de los Estados Unidos con relación al conflicto con Irán y la crisis que afecta a Oriente Medio, la cual genera consecuencias negativas en los mercados globales e impacta en economías locales.

En ese sentido, la conversación excedió la situación del estrecho de Ormuz para abordar el papel de China en el comercio con Teherán y las diferencias que Washington mantiene con la Unión Europea (UE), que en más de una oportunidad ha manifestado sus dudas e incluso rechazos a la actuación de la gestión trumpista en la región.