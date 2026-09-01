Federico Sturzenegger afirmó que su cartera debería llamarse "Ministerio de la Felicidad"

“Llegamos a acá con 17.000 millones de desregulaciones; la economía creció 6,7% en el primer año, 3,5% en el segundo año y hoy las expectativas dicen que este año se crece 2,7% y 3% el año que viene”, enfatizó el funcionario.

Federico Sturzenegger, contra el “compre local”

En otro párrafo de su alocución, Federico Sturzenegger apuntó contra las provincias que promueven leyes de “compre local”, considerando que esa legislación atenta contra el desarrollo de las grandes empresas multinacionales que actualmente actúen o quieren actuar en sectores como los hidrocarburos o la minería.

“Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales no vamos a poder desarrollar una economía de escala y vamos a hacer que los beneficios de energía y minería no se distribuyan más equitativamente”, afirmó el ministro sobre las iniciativas provinciales que promueven la contratación de pymes como proveedores locales.