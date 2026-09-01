Federico Sturzenegger afirmó que su cartera debería llamarse "Ministerio de la Felicidad"
El funcionario, clave en el gabinete de Javier Milei, afirmó que con sus “17.000 millones de desregulaciones” (sic) hace felices a las personas.
Federico Sturzenegger, autor de varios de los proyectos que resultaron en rotundos fracasos del Gobierno Nacional en el Congreso (como el relacionado a la extranjerización masiva de las tierras rurales), dijo que su cartera debiera denominarse “de la Felicidad”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado fue uno de los expositores en el evento titulado "Vientos de Cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso y que tiene lugar en un reconocido hotel del barrio porteño de Retiro. El cierre está previsto para este miércoles con presencia y discurso de Javier Milei.
"Mi ministerio es el de la Felicidad", afirmó Sturzenegger, exhibiendo una sonrisa de oreja a oreja, asegurando también —sin sonrojarse— que durante la gestión de Javier Milei “llegamos a acá con 17.000 millones de desregulaciones”.
En ese sentido, señaló que la cartera que encabeza puede ser considerada la más "feliz" del gabinete anarcocapitalista al considerar que, con sus proyectos, provoca felicidad a las personas al quitar las regulaciones y trabas.
No obstante, aclaró que pese a su intención el ministerio no podría ser denominado así porque Venezuela tuvo un ministerio con ese nombre durante el gobierno de Nicolás Maduro.
“Llegamos a acá con 17.000 millones de desregulaciones; la economía creció 6,7% en el primer año, 3,5% en el segundo año y hoy las expectativas dicen que este año se crece 2,7% y 3% el año que viene”, enfatizó el funcionario.
Federico Sturzenegger, contra el “compre local”
En otro párrafo de su alocución, Federico Sturzenegger apuntó contra las provincias que promueven leyes de “compre local”, considerando que esa legislación atenta contra el desarrollo de las grandes empresas multinacionales que actualmente actúen o quieren actuar en sectores como los hidrocarburos o la minería.
“Si en cada provincia vamos a acotar la provisión a pequeñas empresas locales no vamos a poder desarrollar una economía de escala y vamos a hacer que los beneficios de energía y minería no se distribuyan más equitativamente”, afirmó el ministro sobre las iniciativas provinciales que promueven la contratación de pymes como proveedores locales.
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