Miguel Ángel Pichetto rechazó las críticas del Papa: "Indigenista"

“(El Papa) avanzó un paso más. En general, sus manifestaciones eran más de corte pastoral, ambiguas, nunca tan claras sobre el desarrollo de la política local. Es un hecho nuevo”, afirmó Pichetto. Luego, enfatizó: "Hay una construcción de una agenda por parte del Papa que es totalmente absurda, que le hace un daño increíble a Argentina. Esta agenda indigenista, increíble".

Qué dijo Miguel Ángel Pichetto de las críticas del papa Francisco al Gobierno

En ese sentido, Miguel Ángel destacó que los cuestionamientos a Julio Argentino Roca fueron "sin sentido" y esconden el reclamo de la Iglesia por un Estado Laico. Entonces, el diputado explicó: “La Iglesia no perdona esta mirada laica de Roca, creador de la ley 1.420 de la Educación Pública. Es el que le saca a la Iglesia la inscripción del nacimiento y de la defunción. No sé qué discute. Hoy quizás la Patagonia hubiera estado en manos de la república hermana de Chile”.

“Hay letras de algunos sectores que además han sido bien tratados por el gobierno actual”, señaló también Pichetto haciendo referencia al discurso del Papa Francisco. Aunque, por si esto fuera poco, dejó en claro que, en su opinión, la máxima autoridad de la iglesia "no puede hacer ese tipo de manifestaciones" asegurando que, al bajar al terreno de la política, "se fragiliza". “Su tiempo cronológico se acorta y vamos a ver si viene a la Argentina y con qué mensaje viene. No puede ser que haya recorrido el mundo y no haya venido nunca. Son estos secretos del Vaticano que son insondables”, cuestionó.

Por otro lado, tras cuestionar las declaraciones del Papa, Pichetto hizo referencia a la situación económica del país y señaló que los jubilados perdieron el 36% de su poder adquisitivo entre los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei. Asimismo, cuestionó el veto de Milei a las jubilaciones.

"Cuando ves a la gente subiéndose a los trenes sin pagar, es una manifestación de resistencia civil casi necesaria porque no puede pagar" concluyó haciendo referencia al ajuste económico del Gobierno.