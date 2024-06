El enojo de Miguel Ángel Pichetto por el intento de eliminar las jubilaciones de privilegio

En el marco del extenso debate, uno de los puntos que más discusión generó fue el artículo 11 que eliminaba las jubilaciones de privilegio para los ex presidentes que, finalmente, fue rechazada.

El que encabezó la avanzada contra ese artículo a la hora de la votación en particular del proyecto fue precisamente Pichetto. "En su cabeza estúpida, el que pensó esto piensa que el Presidente, cuando termina su mandato, tiene que ir a pedir trabajo a una fábrica”, aseguró Pichetto.

Y siguió: "el que pensó esto tiene una visión de la antipolítica muy perversa.

cristian ritondo Cristian Ritondo

Tras el pedido de Pichetto para eliminar el artículo 11 Cristian Ritondo (PRO) adelantó que el macrismo votaría en contra de todos los artículos que buscaban mejorar las jubilaciones salvo, precisamente, el que eliminaba las jubilaciones de privilegio.

"Venimos de haber suprimido la jubilación de privilegio en la provincia de Buenos Aires”, recordó Ritondo.

En tanto, el radical Rodrigo de Loredo planteó que desde la perspectiva institucional, ellos compartían la posición de Pichetto. De Loredo reivindicó además la figura de Elpidio González, el primer vicepresidente que renunció a ese privilegio. Sin embargo manifestó la intención de su bancada de avalar ese artículo porque en las actuales circunstancias “resulta irritante que una exvicepresidenta perciba una jubilación semejante”.

rodrigo de loredo Rodrigo de Loredo

“Lamento avisarle al bloque UP que no podemos acompañar esta propuesta”, dijo, para luego apuntar con ironía a sus excompañeros de JxC. “Bienvenidos los amigos del PRO que vuelven a la senda del proyecto que antes acompañaban y ahora esconden la mano. Y felicito a los miembros informantes de La Libertad Avanza por su desempeño hoy. Auguro que pronto no necesitarán más del PRO para fundamentar sus votos”.

Finalmente el artículo fue rechazado con lo justo, 109 diputados votaron a favor, 111 en contra y hubo 15 abstenciones.