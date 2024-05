Javier Milei definió quiénes son "halcones" y quiénes "palomas" en su Gabinete

Consultado sobre en qué lugar estaba el ministro de Economía el presidente respondió: "Luis Caputo se está talibanizando, tenemos una relación simbiótica ya".

Luego de conseguir su primera victoria en el Congreso con la media sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, el presidente Javier Milei sostuvo que todos los sectores de la sociedad están "pagando el ajuste de alguna u otra manera" pero aseguró que la economía "ya está teniendo una recuperación".

"Lo más importante de la Ley Bases es que afecta la dinámica de largo plazo de la economía argentina. A corto plazo va a tener una recuperación, y de hecho ya la está teniendo", afirmó. Sin embargo, aclaró que "no es magia, no es instantáneo y demanda tiempo" porque "los atajos ya sabemos que no funcionan".

"A medida que se recomponga la macro, los salarios le empiezan a ganar a la inflación. El proceso de desinflación se nota, pero no es instantáneo. La economía está saliendo, está cayendo la inflación y recomponiendo el nivel de actividad. Estoy describiendo las bases del rebote", señaló este domingo durante una entrevista en El Observador.

Al evaluar los logros de sus primeros meses de gestión, explicó que "nosotros sobre reaccionamos el ajuste y ahora estamos empezando a recomponer. Primero recompusimos las partidas sociales, hicimos un andamiaje social muy fuerte y estamos sacando del medio a los intermediarios", sostuvo.

También remarcó que desde la oposición "mienten que el ajuste se lo estamos cargando a la gente. De los 4 puntos de ajuste, licuación es solamente 0,4%, o sea que el 90% es motosierra. No va a haber más obra pública ni transferencias discrecionales a las provincias, eso se cortó", subrayó.

Consultado sobre la deuda que mantiene el Gobierno con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y la posibilidad de recortar un 50% esas partidas, Milei respondió: "Obvio. Estamos todos pagando el ajuste de alguna u otra manera".

Agregó que estas medidas se justifican porque para el "cierre del año, le estamos devolviendo al sector privado 15 puntos del PBI por correr al Estado del medio. El efecto se llama crowding out. Vas a tener crédito, ya hay créditos hipotecarios", concluyó.