Movilización por el 8M: convocan a marchar el 9 de marzo en todo el país

La previa: una mateada en Parque Centenario

Como antesala de la movilización del 9 de marzo, el colectivo Ni Una Menos convocó a una mateada para este domingo a las 15 en Parque Centenario, en el barrio porteño de Caballito.

La actividad fue presentada como "la previa de la movilización 9M" y lleva el lema: "Nos endeudan para disciplinarnos, nos organizamos para desobedecer".

Según explicaron desde la organización, el encuentro busca debatir sobre las desigualdades de género y sobre las condiciones económicas y laborales que atraviesan a las mujeres y diversidades.

Asimismo señalaron que la reforma laboral, el ajuste económico y las políticas sobre los recursos naturales afectan las redes de cuidado y las condiciones de vida.

Cómo será la marcha en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización del 9 de marzo comenzará a las 16.30, con una concentración en las inmediaciones del Congreso, en Santiago del Estero y Avenida de Mayo.

Desde allí, las columnas marcharán hacia Plaza de Mayo, donde se prevé la instalación de un escenario para el acto central.

Las organizaciones convocantes también llamaron a realizar un paro y cesar las actividades en los lugares de trabajo para facilitar la participación en la movilización y visibilizar los reclamos.

El reclamo se replica en todo el país