Nicolás Kreplak liquidó a Manuel Adorni por celebrar la importación de "chatarra" como política de Salud

La Disposición 224/2026 de la Anmat actualiza los requerimientos para la importación de productos médicos usados y reacondicionados en la Argentina.

Desde el gobierno libertario sostuvieron que las regulaciones que limitaban la importación de equipos médicos usados eran "obsoletas" y avanzaron este lunes en la posibilidad de que más actores del sistema sanitario y no solo importadores y fabricantes, sino también hospitales, clínicas y centros de diagnóstico, puedan acceder directamente a tecnología médica usada. Así, se espera que los centros de salud de menor escala puedan modernizar su equipamiento y mejorar los diagnósticos y tratamientos aunque sea con equipamiento usado.

El nuevo régimen, tal como informó Anmat, establece tres modalidades para la importación de productos médicos registrados en el organismo: equipos reacondicionados en el exterior, dispositivos usados que, a criterio del importador, no requieren reacondicionamiento, y equipos usados que ingresan al país para ser reacondicionados localmente. En cada caso, la documentación requerida se ajusta según el tipo de producto y su historial de uso.

La Anmat definió un sistema de control diferenciado según el nivel de riesgo de cada equipo. Para productos de bajo riesgo se reducirá la intervención previa, lo que acelera el acceso, mientras que los dispositivos de alta complejidad estarán sujetos a verificaciones más estrictas y requerirán, además, una autorización expresa de la agencia reguladora.

Cualquiera sea la modalidad, todos los productos deberán acompañarse de certificados de reacondicionamiento o informes de verificación técnica expedidos por el fabricante, un servicio técnico local habilitado o bien instituciones extranjeras radicadas en países de alta vigilancia sanitaria.

No podrán importarse bajo este régimen productos médicos de uso único.