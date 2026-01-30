Manuel Adorni fue designado director de YPF en representación del Estado Nacional
El jefe de Gabinete fue anunciado como director titular en representación de las Acciones Clase A, con poder de veto sobre decisiones estratégicas de la petrolera nacional.
Manuel Adorni fue designado en el directorio de YPF en representación del Estado Nacional, informó este viernes la petrolera de bandera a la Comisión Nacional de Valores. El directorio de la compañía es presidido por Horacio Marín, quien funge también como CEO.
En la comunicación cursada por el accionista Clase A Estado Nacional - Secretaría de Energía - Ministerio de Economía, se designa al actual jefe de Gabinete como director titular en representación de las Acciones Clase A, con poder de veto sobre decisiones estratégicas de la empresa petrolera más importante del país.
Según difundieron voceros oficialistas, Adorni “renunció a la remuneración correspondiente al cargo de director” (de hasta $140 millones, según registros de 2025) y cumplirá funciones bajo un régimen “ad honorem”, lo que es habitual cuando se trata de representantes del Estado que ya perciben un salario como funcionarios públicos.
En la misma reunión realizada en las oficinas de YPF en Puerto Madero, se aceptó las renuncias de los directores titulares por la Clase D Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, ambos por razones de estricta índole personal, y la Comisión Fiscalizadora por la Clase D, designó a Guillermo Francos (exjefe de Gabinete, a quien Adorni sucedió) y Martín Maquieyra como directores titulares por dicha clase.
Desde la formalización de los nombramientos y renuncias, que se producirá la próxima semana cuando también queden asentados en la Bolsa de Nueva York, el directorio de la compañía estará conformado por Lisandro Catalán, Francos, Eduardo Ottino, Guillermo Koening, Emiliano Mongilardi, César Biffi, Andrea Confini, Gerardo Canseco, Adorni y Maquieyra.
Como directivos suplentes se encuentran Santiago Martínez Tanoira, Silvia Ayala, Mauricio Martín, María Martina Azcurra, Carla Matarese, Pamela Verasay y Julio Schiantarelli.
