Manuel Adorni fue designado director de YPF en representación del Estado Nacional

ypf Sede de YPF en Puerto Madero.

En la misma reunión realizada en las oficinas de YPF en Puerto Madero, se aceptó las renuncias de los directores titulares por la Clase D Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, ambos por razones de estricta índole personal, y la Comisión Fiscalizadora por la Clase D, designó a Guillermo Francos (exjefe de Gabinete, a quien Adorni sucedió) y Martín Maquieyra como directores titulares por dicha clase.