Manuel Adorni compartió una fake news de Indio Solari: la frase falsa que le adjudicaron
Si bien los libertarios se autoperciben como especialistas en la "calle digital", el funcionario estrella del Gobierno terminó replicando una falsa frase del cantante.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que viene de sumar poder y posiciones en el Gobierno tras asumir como director de YPF, parece que utiliza los domingos para difundir fake news en sus redes sociales, esta vez con Indio Solari como protagonista.
Se trata del funcionario que en sus épocas de vocero presidencial tuvo un programa, con breves emisiones, llamado "Fake 7 8" con el que pretendía desmentir presuntas informaciones falses contra el Gobierno libertario. En el debut del ciclo que iba por YouTube, incluso, mencionó a minutouno.com.
Esta vez, como tantas otras, fue el propio Adorni quien difundió una falsa noticia: compartió una supuesta placa de Crónica con una declaración de exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con una declaración contra el Gobierno de Javier Milei.
"La juventud siempre fue rebelde, más aun en gobiernos dictatoriales como este", dice la imagen, claramente editada. La cuestión es que Solari nunca dio tal declaración.
Pese que fueron varios los usuarios que le aclararon a Adorni que se trataba de fake news, el vocero seguía sin eliminar su posteo que acompañó con su clásico y siempre irónico "¿?".
Manuel Adorni fue designado como director de YPF
Manuel Adorni fue designado en el directorio de YPF en representación del Estado Nacional, informó este viernes la petrolera de bandera a la Comisión Nacional de Valores. El directorio de la compañía es presidido por Horacio Marín, quien funge también como CEO.
En la comunicación cursada por el accionista Clase A Estado Nacional - Secretaría de Energía - Ministerio de Economía, se designa al actual jefe de Gabinete como director titular en representación de las Acciones Clase A, con poder de veto sobre decisiones estratégicas de la empresa petrolera más importante del país.
Según difundieron voceros oficialistas, Adorni “renunció a la remuneración correspondiente al cargo de director” (de hasta $140 millones, según registros de 2025) y cumplirá funciones bajo un régimen “ad honorem”, lo que es habitual cuando se trata de representantes del Estado que ya perciben un salario como funcionarios públicos.
