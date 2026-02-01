Manuel Adorni compartió una fake news de Indio Solari: la frase falsa que le adjudicaron

image

Manuel Adorni fue designado como director de YPF

Manuel Adorni fue designado en el directorio de YPF en representación del Estado Nacional, informó este viernes la petrolera de bandera a la Comisión Nacional de Valores. El directorio de la compañía es presidido por Horacio Marín, quien funge también como CEO.

En la comunicación cursada por el accionista Clase A Estado Nacional - Secretaría de Energía - Ministerio de Economía, se designa al actual jefe de Gabinete como director titular en representación de las Acciones Clase A, con poder de veto sobre decisiones estratégicas de la empresa petrolera más importante del país.

Según difundieron voceros oficialistas, Adorni “renunció a la remuneración correspondiente al cargo de director” (de hasta $140 millones, según registros de 2025) y cumplirá funciones bajo un régimen “ad honorem”, lo que es habitual cuando se trata de representantes del Estado que ya perciben un salario como funcionarios públicos.