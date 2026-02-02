Seis meses después de su renuncia, vuelven a designar a Antonio José Mauad al frente del SMN
Mauad había renunciado en agosto pasado en medio del fuerte cuestionamiento de los sectores técnicos y profesionales del Servicio Meteorológico Nacional.
El gobierno de Javier Milei designó nuevamente este lunes a Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cargo al que había renunciado hace apenas seis meses, en agosto de 2025, en medio de cuestionamientos por parte de sectores técnicos y profesionales del organismo.
Así quedó plasmado en el Decreto 77/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de Milei y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. Allí se establece la designación de Mauad con carácter “ad honorem” y con fecha retroactiva al 1° de enero de 2026.
Tras la renuncia de Mauad, el puesto permaneció vacante durante casi cinco meses. En ese período, el Ministerio de Defensa había anunciado la designación del investigador y oceanógrafo Pedro Di Nezio, pero el nombramiento nunca fue formalizado por lo que no llegó a asumir funciones, pese a haber regresado al país a la espera de la oficialización que nunca llegó.
El nombre de Mauad volvió a tomar fuerza a mediados del mes pasado, luego del cambio de conducción en el Ministerio de Defensa, con la salida de Luis Petri y la asunción de Presti. El militar retirado y excombatiente de Malvinas ya había ocupado la dirección del SMN desde diciembre de 2024, cuando reemplazó al físico Alejandro de la Torre, en una gestión breve atravesada por presiones gremiales y críticas técnicas.
Ante la posibilidad de su regreso, el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) reiteró su rechazo mediante un comunicado, en el que cuestionó el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto 1432/2007. Según esa norma, la conducción del SMN debe estar a cargo de un profesional universitario con formación específica en ciencias de la atmósfera.
Desde el CAM señalaron que ese requisito no constituye un formalismo administrativo, sino una condición central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo encargado de emitir pronósticos meteorológicos y alertas climáticas en todo el país.
Pese a esos cuestionamientos, el gobierno libertario avanzó con la restitución de Mauad en el cargo, dando por cerrado el período de acefalía que atravesó el Servicio Meteorológico Nacional desde agosto del año pasado.
Decreto 77/2026:
