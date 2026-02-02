Seis meses después de su renuncia, vuelven a designar a Antonio José Mauad al frente del SMN

Desde el CAM señalaron que ese requisito no constituye un formalismo administrativo, sino una condición central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo encargado de emitir pronósticos meteorológicos y alertas climáticas en todo el país.

Pese a esos cuestionamientos, el gobierno libertario avanzó con la restitución de Mauad en el cargo, dando por cerrado el período de acefalía que atravesó el Servicio Meteorológico Nacional desde agosto del año pasado.

Decreto 77/2026:

aviso_338058