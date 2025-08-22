Casación fijó audiencia para revisar el monto del decomiso a los bienes de Cristina Kirchner

Esta semana, el Tribunal Oral N°2 rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa, pero concedió el recurso de Casación en contra del fallo que actualizó el monto a devolver al Estado en concepto de reparación.

De manera que las partes expondrán ante Casación el 11 de septiembre, luego de lo cual ese tribunal tendrá cinco días para resolver si confirma la suma actualizada (que al día de hoy representa unos U$S600 millones) y adopta otra metodología para actualizar el monto original.