Atentado contra Cristina Kirchner: Nicolás Carrizo fue liberado y rompió el silencio
Quien fue conocido como líder de “la banda de los copitos” habló sobre el intento de magnicidio y el accionar de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Tras pasar casi tres años preso en el penal de Marcos Paz, Nicolás Carrizo, conocido como el líder de “la banda los copitos” en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, recuperó su libertad y rompió el silencio al referirse al accionar de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Carrizo fue liberado luego de que la semana pasada, durante el juicio por el atentado, la fiscal Gabriela Baigún, pidiera su absolución tras considerar que no estaba al tanto de los planes de Sabag Montiel y Uliarte.
En las últimas horas, le pidió sus “sinceras disculpas” a la exvicepresidente y se refirió a las conversaciones de chat que se filtraron en el marco de la investigación.
“Mis sinceras disculpas hacia Cristina Kirchner”, dijo Carrizo el domingo en diálogo con Radio Con Vos, y reconoció que sintió “mucha vergüenza” al enterarse de que la exmandataria había leído esas conversaciones. “Era un show con amigos y terminó perjudicándome. Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso”, agregó.
Carrizo recordó que conoció a Sabag Montiel y a Uliarte durante una fiesta y tiempo después les ofreció trabajar con él en la vente de copos de algodón de azúcar.
Según recordó, “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos”.
“Fernando era tranquilo, agrandado, pero nunca con el perfil de un violento”, agregó respecto al acusado y sostuvo: “No me cerró nunca lo que hizo”.
Respecto a aquel día, dijo: “Jamás me mencionaron algo”. “Yo siempre hago ‘jodas’, para reírnos, con conocidos míos. Yo no tengo mensajes cruzados con Uliarte ni con Sabag Montiel sobre planificar un atentado ni nada por el estilo, menos de atentar contra la vida de una persona, me parece tremendo”, aclaró.
En ese sentido, Carrizo dio su versión respecto a los motivos del intento de magnicidio: “Yo tenía mis teorías y conclusiones y son que para mí Brenda Uliarte había tenido algo con El Presto (un influencer) y, cuando se obsesionó, empezó a ir detrás de la política”, siguió.
Según Carrizo, la joven comparaba todo el tiempo a Sabag Montiel con el influencer y consideró que “está demostrado” que Brenda Uliarte manipuló a Sabag Montiel para perpetrar el ataque contra la exvicepresidente. “Está en los mensajes: él admitió haber sido influenciado por ella”, indicó y reforzó: “Este tipo se obsesionó, esto es lo que yo pienso, se obsesionó con ser alguien famoso para impresionar a su novia”.
Sobre el último contacto que tuvo con Sabag Montiel, detalló: “Una vez cruzó palabras conmigo. Cree que soy pagado por Cristina Kirchner, que todo lo que está pasando es armado para perjudicarlo a él. Dice ser secuestrado, no cree que está detenido por lo que hizo, dice que le ‘clavé’ un arma para complicarlo. Me puteó, no le dije nada”.
