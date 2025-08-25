Atentado contra Cristina Kirchner: Nicolás Carrizo fue liberado y rompió el silencio

Según recordó, “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos”.

fernando sabag montiel y brenda uliarte Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

“Fernando era tranquilo, agrandado, pero nunca con el perfil de un violento”, agregó respecto al acusado y sostuvo: “No me cerró nunca lo que hizo”.

Respecto a aquel día, dijo: “Jamás me mencionaron algo”. “Yo siempre hago ‘jodas’, para reírnos, con conocidos míos. Yo no tengo mensajes cruzados con Uliarte ni con Sabag Montiel sobre planificar un atentado ni nada por el estilo, menos de atentar contra la vida de una persona, me parece tremendo”, aclaró.

En ese sentido, Carrizo dio su versión respecto a los motivos del intento de magnicidio: “Yo tenía mis teorías y conclusiones y son que para mí Brenda Uliarte había tenido algo con El Presto (un influencer) y, cuando se obsesionó, empezó a ir detrás de la política”, siguió.

Según Carrizo, la joven comparaba todo el tiempo a Sabag Montiel con el influencer y consideró que “está demostrado” que Brenda Uliarte manipuló a Sabag Montiel para perpetrar el ataque contra la exvicepresidente. “Está en los mensajes: él admitió haber sido influenciado por ella”, indicó y reforzó: “Este tipo se obsesionó, esto es lo que yo pienso, se obsesionó con ser alguien famoso para impresionar a su novia”.

Sobre el último contacto que tuvo con Sabag Montiel, detalló: “Una vez cruzó palabras conmigo. Cree que soy pagado por Cristina Kirchner, que todo lo que está pasando es armado para perjudicarlo a él. Dice ser secuestrado, no cree que está detenido por lo que hizo, dice que le ‘clavé’ un arma para complicarlo. Me puteó, no le dije nada”.