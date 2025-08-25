Cristina Kirchner recibió al titular del gremio docente mundial y remarcó la "catástrofe social" de Milei
La expresidenta fue visitada también por Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA, y destacó la importancia de la educación para ordenar el país.
Cristina Kirchner permanece en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. No obstante, la expresidenta sigue activa en su rol político para la sociedad y, en este sentido, recibió este domingo a dos importantes referentes de la educación.
En sus redes sociales, lo expresó de esta manera: "Ayer por la tarde me visitaron en San José 1111 David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, que reúne a más de 32 millones de maestros y educadores en 173 países del mundo; y Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina)", comenzó indicando en su cuenta de X.
Seguidamente, contó: "Conversamos, obviamente, sobre Educación y los desafíos que debe enfrentar la educación pública para recuperar su rol ordenador en materia de movilidad social ascendente". Además, destacó: "Abordamos la situación internacional y su conflictividad actual y, también, la catástrofe social que Milei, con sus políticas, ha generado en nuestro país".
Finalmente, cerró su tuit con gratitud: "Gracias David por la visita y por la solidaridad".
Atentado contra CFK: Nicolás Carrizo fue liberado y rompió el silencio
Tras pasar casi tres años preso en el penal de Marcos Paz, Nicolás Carrizo, conocido como el líder de “la banda los copitos” en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, recuperó su libertad y rompió el silencio al referirse al accionar de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Carrizo fue liberado luego de que la semana pasada, durante el juicio por el atentado, la fiscal Gabriela Baigún, pidiera su absolución tras considerar que no estaba al tanto de los planes de Sabag Montiel y Uliarte. En las últimas horas, le pidió sus “sinceras disculpas” a la exvicepresidenta y se refirió a las conversaciones de chat que se filtraron en el marco de la investigación.
“Mis sinceras disculpas hacia Cristina Kirchner”, dijo Carrizo el domingo en diálogo con Radio Con Vos, y reconoció que sintió “mucha vergüenza” al enterarse de que la exmandataria había leído esas conversaciones. “Era un show con amigos y terminó perjudicándome. Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso”, agregó.
Carrizo recordó que conoció a Sabag Montiel y a Uliarte durante una fiesta y tiempo después les ofreció trabajar con él en la vente de copos de algodón de azúcar. Según reveló, “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos”. Ahora, ambos mencionados aguardan por la resolución de la Justicia.
