Cristina Kirchner recibió al titular del gremio docente mundial y remarcó la "catástrofe social" de Milei

Atentado contra CFK: Nicolás Carrizo fue liberado y rompió el silencio

Tras pasar casi tres años preso en el penal de Marcos Paz, Nicolás Carrizo, conocido como el líder de “la banda los copitos” en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, recuperó su libertad y rompió el silencio al referirse al accionar de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Carrizo fue liberado luego de que la semana pasada, durante el juicio por el atentado, la fiscal Gabriela Baigún, pidiera su absolución tras considerar que no estaba al tanto de los planes de Sabag Montiel y Uliarte. En las últimas horas, le pidió sus “sinceras disculpas” a la exvicepresidenta y se refirió a las conversaciones de chat que se filtraron en el marco de la investigación.

“Mis sinceras disculpas hacia Cristina Kirchner”, dijo Carrizo el domingo en diálogo con Radio Con Vos, y reconoció que sintió “mucha vergüenza” al enterarse de que la exmandataria había leído esas conversaciones. “Era un show con amigos y terminó perjudicándome. Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso”, agregó.

Nicolás Gabriel Carrizo

Carrizo recordó que conoció a Sabag Montiel y a Uliarte durante una fiesta y tiempo después les ofreció trabajar con él en la vente de copos de algodón de azúcar. Según reveló, “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos”. Ahora, ambos mencionados aguardan por la resolución de la Justicia.

fernando sabag montiel y brenda uliarte