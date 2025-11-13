Nuevo posteo de Cristina Kirchner por la Causa Cuadernos: "Extorsionados"

Entonces, sumó un corte del abogado Roberto Herrera, representante de uno de los arrepentidos, en el canal TN.

"Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras. Niveles de coacción contra ciudadanos nunca vistos en democracia", señaló.

"Y todo amparado por el bestiario judicial del macrismo: Jueces y Fiscales al servicio del poder económico, listos siempre para perseguir a la oposición política real y darle impunidad a los delincuentes de verdad… A los que endeudaron y siguen endeudando el país, mientras la gran mayoría de los argentinos cada vez tienen menos y cada vez les va peor", señaló Cristina.

Dijo, además, que va a repetir “una y mil veces” que “la reapertura acelerada de los cuadernos truchos no tiene nada que ver con la Justicia”, sino que es “agenda judicial para la distracción”. Al respecto marcó: “Si no hay pan, que haya circo”.

Mientras tanto, planteó que esta supuesta distracción judicial está vinculada también a lo que pasa ahora durante la gestión Milei con la economía.

“Y, si no, fijate lo que pasa con la inflación. Te dicen que los precios no suben, pero vos tenés que pagar cada vez más de luz, más de gas, más en transporte, más de alquiler, más de prepaga... y la lista sigue mientras la recesión avanza”, sostuvo la dirigente opositora.

“El número de la inflación que ayer dio el Indec es de 2,3%. No solamente viene creciendo desde hace meses, sino que si la ‘anualizás’, como hace Milei, es de 27,6%: más alta que la que dejamos nosotros en 2015, la midas como la midas. Eso sí… En ese momento los salarios y las jubilaciones de los argentinos eran los más altos de América Latina (los más viejos podían comprarle un regalo a sus nietos y el resto, hasta ahorrar), las provincias financiadas, las rutas mantenidas y transitables y, lo más importante: no le debíamos un sólo dólar al Fondo Monetario y, mucho menos, al Tesoro de los Estados Unidos", concluyó.