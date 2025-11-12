Tras cumbre con Rogelio Frigerio, Diego Santilli desestimó reunirse con Axel Kicillof: "Ser coherentes"
El ministro del Interior lleva a cabo su gira federal en la que solo se reunirá con los dialoguistas que firmaron el Pacto de Mayo.
El ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó su gira de encuentros con gobernadores visitando a Rogelio Frigerio en Entre Ríos para discutir el Presupuesto 2026, aunque el foco de la jornada se desvió por el ninguneo a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.
Santilli sostuvo que no tiene intenciones de reunirse con Kicillof porque el mandatario bonaerense "no firmó el Pacto de Mayo" y deslizó que padece de "doble personalidad".
"Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad. Voy a estar visitando a todos los que firmaron el Pacto de Mayo, él no participó", sentenció Santilli en conferencia de prensa. Y agregó un desafío: "No adhirió al RIGI, no adhirió a la Ley de Reiterancia para terminar con la puerta giratoria, no adhirió a la Ley Antimafia. ¿Acaso le tiene que pedir permiso a Cristina Kirchner?".
Un rato antes, el flamante funcionario, que viene de ser electo diputado por el voto de los bonaerenses, ninguneó el pedido de reunión efectuado por Carlos Bianco.
Rogelio Frigerio apoya la “etapa de crecimiento”
Respecto a su reunión con Frigerio, Santilli destacó el diálogo con los gobernadores como fundamental para la nueva "etapa de crecimiento" del país, posterior a los primeros dos años de "estabilidad".
Por su parte, el gobernador de Entre Ríos ratificó su apoyo a las "reformas estructurales que la Argentina viene pateando desde hace tanto tiempo" que impulsa el Gobierno central. El entrerriano subrayó la necesidad de modernizar las leyes laborales para formalizar al 50% de trabajadores informales, además de buscar un alivio impositivo para los emprendedores.
"Necesitamos que Argentina crezca, porque ese crecimiento va a llegar a las provincias", concluyó Frigerio.
La agenda federal de Santilli continúa este jueves con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), y el viernes viajará a Mendoza y Neuquén.
