Tras cumbre con Rogelio Frigerio, Diego Santilli desestimó reunirse con Axel Kicillof: "Ser coherentes"

Rogelio Frigerio apoya la “etapa de crecimiento”

Respecto a su reunión con Frigerio, Santilli destacó el diálogo con los gobernadores como fundamental para la nueva "etapa de crecimiento" del país, posterior a los primeros dos años de "estabilidad".

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos ratificó su apoyo a las "reformas estructurales que la Argentina viene pateando desde hace tanto tiempo" que impulsa el Gobierno central. El entrerriano subrayó la necesidad de modernizar las leyes laborales para formalizar al 50% de trabajadores informales, además de buscar un alivio impositivo para los emprendedores.

"Necesitamos que Argentina crezca, porque ese crecimiento va a llegar a las provincias", concluyó Frigerio.

La agenda federal de Santilli continúa este jueves con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), y el viernes viajará a Mendoza y Neuquén.