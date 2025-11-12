Diego Santilli ninguneó un pedido de reunión con la provincia de Buenos Aires: "Tomo nota..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1988675019346702638?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1988675019346702638%7Ctwgr%5E07f5a8cd375d813ec8c39939504f1196dca574a0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BRGFsZSBDYXJsaSwgZ3JhY2lhcyEgVG9tbyBub3RhIPCfkY0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzBoeno2WGlmdUwiPmh0dHBzOi8vdC5jby8waHp6NlhpZnVMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERpZWdvIFNhbnRpbGxpIChAZGllZ29zYW50aWxsaSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kaWVnb3NhbnRpbGxpL3N0YXR1cy8xOTg4Njc1MDE5MzQ2NzAyNjM4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDEyLCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D6b467fb3081c7325a5b5e987631951ebs%3D10bd968c381d1132835faf042155fc83&partner=&hide_thread=false Dale Carli, gracias! Tomo nota https://t.co/0hzz6XifuL — Diego Santilli (@diegosantilli) November 12, 2025

El contexto político marca que, si bien Santilli mantiene reuniones con gobernadores aliados —como se prevé con Rogelio Frigerio y Gustavo Sáenz—, por el momento no está planificado ningún encuentro formal con representantes de la administración de Axel Kicillof. La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, atraviesa un escenario donde los fondos nacionales y la paralización de obras estratégicas generan tensiones, lo que convierte la falta de una reunión en un tema sensible para la agenda local.