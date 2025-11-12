Diego Santilli ninguneó un pedido de reunión con la provincia de Buenos Aires: "Tomo nota..."
El ministro del Interior, que fue votado por los bonaerenses, parece no ceder a acceder a un encuentro con el Gobierno de Axel Kicillof.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había presentado una solicitud formal al Ejecutivo nacional para abordar dos puntos centrales: reclamar los fondos que, según la provincia, “el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses” y retomar la ejecución de “1000 obras que dejaron abandonadas” en el distrito.
Bianco destacó que estos temas resultan estratégicos para el desarrollo y el bienestar de la población, y consideró indispensable mantener un intercambio directo para analizar el estado actual de los proyectos y conocer con precisión las perspectivas de resolución.
Por su parte, Santilli respondió de manera breve en sus redes sociales al mensaje de Bianco, indicando que “tomo nota” de la solicitud. La respuesta, aunque escueta, se interpreta como un reconocimiento formal de la petición sin compromiso de avanzar en un encuentro concreto.
El contexto político marca que, si bien Santilli mantiene reuniones con gobernadores aliados —como se prevé con Rogelio Frigerio y Gustavo Sáenz—, por el momento no está planificado ningún encuentro formal con representantes de la administración de Axel Kicillof. La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, atraviesa un escenario donde los fondos nacionales y la paralización de obras estratégicas generan tensiones, lo que convierte la falta de una reunión en un tema sensible para la agenda local.
La dinámica evidencia la distancia política entre Nación y provincia, donde el reconocimiento de la solicitud por parte de Santilli deja clara la disposición a tomar nota, pero sin avanzar en compromisos concretos. En La Plata, la expectativa apunta a que cualquier negociación efectiva requiera respuestas claras respecto a los fondos y la reactivación de obras antes de avanzar en un diálogo más amplio con el Ejecutivo nacional.
