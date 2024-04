Oscar Zago tras su desplazamiento en LLA: "Si nos cagamos en las normas conmigo no cuenten"

Embed #MañanaSylvestre | “Si nos vamos a cagar en todas las normas que hay y en las reglas, háganlo, conmigo no cuentan”, @dipzago a @Gatosylvestre https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/B2Vo0gGedo — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) April 11, 2024

El parlamentario precisó que: “Sigo perteneciendo al frente con mi partido político; se hará un bloque seguramente. Nos juntaremos con los diputados que tengo, con los legisladores de la Ciudad, y veremos si se hará un interbloque. Podrá funcionar como en Pro u otros partidos”, precisó.

“Todo lo que el presidente Javier Milei diga que está mal lo voy a remarcar yo atrás. Todo lo que pida este diputado, y si es el bloque, lo vamos a acompañar”, resaltó.

Zago indicó que su salida está marcada por el malestar que generó una posible alianza con Pro en el Congreso. “Milei deseaba que yo sea presidente del bloque y tiene un deseo de que hagamos una alianza con Pro. Me puse a trabajar porque tengo una gran amistad con la gente de ese partido, pero hay diputados que no les interesa que Pro venga”, dijo, y añadió: “Si están enojados por eso, bueno, bienvenido sea, así es la política. Algunos se oponen, pero lo expresan por debajo. Es ir en contra del Presidente y yo nunca voy a ir en contra de él”.

Para el diputado hubo un intento de desplazarlo días atrás “y ayer se concretó”. “Esto es válido, en política todo vale, es correcto, tienen todo el derecho. Yo tengo los argumentos de un trabajo político que hago. Mi cargo siempre estuvo a disposición como tienen que estar todos porque es un frente, nos elige el presidente”, sostuvo el legislador libertario.

En la jornada de este miércoles, cuando había quórum en la Cámara alta para que la periodista Marcela Pagano asumiera como titular de la Comisión de Juicio Político, de manera intempestiva y sorpresiva Zago fue desplazado de la titularidad del bloque de LLA. “Martín Menem me llamó un minuto antes [de la reunión] diciéndome que se iba a suspender porque no era lo acordado con Pagano”, contó.

“Estaba acordado”, resaltó el diputado varias veces durante la entrevista radial. “Yo incluso lo había consultado con el Presidente y la diputada Pagano también lo había hecho. Tuvimos el okay, pero después tomaron la actitud de intentar suspender la reunión. Creo que la reunión es válida y no la puede suspender. Él [por Martín Menem] puede convocar, pero no suspender”, prosiguió Zago.

Según el diputado, los diputados comenzaron a enterarse de que la convocatoria se suspendía en el momento. “Un diputado se programa a qué comisión tiene que ir, a cuál le corresponde. No vive mirando los mails que llegan desde el bloque. Me parece que se equivocaron desde el funcionamiento. Eso es lo que pasó y me parece que no correspondía”, dijo Zago, y apuntó que algunos colegas “no conocen el reglamento”. “Que se pongan a ojearlo un poco”, reforzó.

Para Zago, él hizo lo que debía hacer. “Pagano es una diputada de nuestro bloque, no de la oposición. No manipulo a la gente y mi palabra, como me dijo mi abuelito de chiquito, hay que cumplirla”, dijo, y sumó: “Si lo quieren modificar que lo expliquen, yo se lo puedo explicar a la diputada y quizá no asumía como presidente, pero nadie estaba enterado”.