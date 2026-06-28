"Todas buenas": sugestivo tuit de Patricia Bullrich tras el triunfo de la Selección que alimenta la interna

La frase "Todas buenas" capturó de inmediato la atención del arco político y de los usuarios de la plataforma, quienes la interpretaron como un tiro por elevación tras la renuncia de Adorni, acorralado por escándalos personales y judiciales.

Para muchos, la sugerencia de que "ahora son todas buenas noticias" refuerza la postura que la propia senadora había marcado horas antes, cuando enfatizó que la ética y la confianza debían ser los pilares para profundizar el cambio. Mientras el Gobierno se hamaca en plena transición para definir el nuevo vocero, Bullrich no suelta su cábala futbolera ni tampoco la oportunidad de marcar la cancha internamente.

El sugestivo mensaje de Patricia Bullrich tras la salida de Manuel Adorni

Pocas horas después de conocerse la eyección del funcionario, Bullrich utilizó su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter) para lanzar una definición contundente que resonó con fuerza en los despachos de la Casa Rosada.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", sentenció la exministra de Seguridad.