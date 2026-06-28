"Todas buenas": sugestivo tuit de Patricia Bullrich tras el triunfo de la Selección que alimenta la interna
La senadora de La Libertad Avanza volvió a encender las redes sociales tras la reciente y escandalosa salida de Manuel Adorni del Gobierno.
La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a recurrir a sus redes sociales para celebrar una nueva victoria de la Selección Argentina en el Mundial 2026, manteniendo una costumbre que adoptó desde el inicio del torneo, pero también, aprovechando, para agrandar la grita libertaria.
Es que en el convulsionado clima político que atraviesa el oficialismo tras la salida de Manuel Adorni, su publicación no tardó en ser leída como una nueva y sutil chicana hacia la interna gubernamental.
En su cuenta de X (antes Twitter), la jefa de la bancada oficialista en el Senado compartió una foto suya vistiendo la camiseta albiceleste y haciendo el gesto del número "3" con los dedos, en una clara referencia al 3-1 definitivo que el conjunto de Lionel Scaloni le propinó a Jordania.
Lo que verdaderamente encendió las interpretaciones fue el texto que acompañó la imagen. "Festejemos. Brindemos. Todas buenas. Ahora se vienen partidos importantes. Ahí va la cábala…", escribió la exministra.
La frase "Todas buenas" capturó de inmediato la atención del arco político y de los usuarios de la plataforma, quienes la interpretaron como un tiro por elevación tras la renuncia de Adorni, acorralado por escándalos personales y judiciales.
Para muchos, la sugerencia de que "ahora son todas buenas noticias" refuerza la postura que la propia senadora había marcado horas antes, cuando enfatizó que la ética y la confianza debían ser los pilares para profundizar el cambio. Mientras el Gobierno se hamaca en plena transición para definir el nuevo vocero, Bullrich no suelta su cábala futbolera ni tampoco la oportunidad de marcar la cancha internamente.
El sugestivo mensaje de Patricia Bullrich tras la salida de Manuel Adorni
Pocas horas después de conocerse la eyección del funcionario, Bullrich utilizó su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter) para lanzar una definición contundente que resonó con fuerza en los despachos de la Casa Rosada.
"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", sentenció la exministra de Seguridad.
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