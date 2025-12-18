Pablo Echarri cuestionó con dureza la reforma laboral en el Senado: "Regresiva y ruinosa"
El actor expuso en el plenario de comisiones y advirtió que el proyecto impulsado por el Gobierno es perjudicial para los trabajadores.
Pablo Echarri volvió a tomar protagonismo en el debate público al presentarse este jueves en el Senado de la Nación, donde fue uno de los oradores invitados en la segunda reunión del plenario de comisiones que analiza la reforma laboral. En un contexto de apuro legislativo por parte del oficialismo, que busca emitir dictamen para llevar la iniciativa al recinto el próximo viernes 26 de diciembre, el actor y productor expresó un fuerte rechazo al proyecto y lo vinculó directamente con un retroceso en derechos laborales y culturales.
Su exposición se dio ante senadores de distintas bancadas y representantes sindicales, en una jornada marcada por la tensión política y social. En su primera intervención, enmarcó su postura dentro de una lucha que, según explicó, no es nueva para el sector cultural. “No es la primera vez que estamos acá intentando defender los intereses de la cultura en general y de los institutos culturales que promueven esa cultura y los espacios de comunicación que hacen tan importante la cultura argentina a lo largo del mundo”, señaló.
En esa línea, recordó debates previos como los generados por la Ley Ómnibus y la Ley Bases, y advirtió que la discusión actual se inscribe en una continuidad de políticas que, a su entender, afectan de manera directa a amplios sectores de la sociedad. El actor fue categórico al definir la iniciativa del Ejecutivo. Afirmó que la reforma laboral es “regresiva” y “ruinosa” y remarcó que “afecta a todos los trabajadores del país”, especialmente en un escenario que describió como de “retracción y pobreza extrema”.
Para Echarri, el proyecto no surge de un consenso equilibrado entre las partes involucradas en el mundo del trabajo, sino que plantea una relación desigual. En ese sentido, sostuvo que “no es una concertación entre empleadores y empleados, sino más bien un sometimiento de los que general el trabajo hacia los que trabajan”, una frase que sintetizó el núcleo de su crítica.
Durante su exposición, el productor también apuntó contra lo que considera un ataque sistemático a la cultura. “Lo que trato de entender a lo largo de todo este tiempo y con el comienzo de este gobierno por qué el ataque directo a la cultura”, se preguntó, para luego defenderla como un sector estratégico que excede lo simbólico. Según Echarri, la cultura no solo construye identidad y garantiza el acceso democrático al conocimiento, sino que también funciona como un motor económico.
Para reforzar su argumento, puso como ejemplo el modelo de Estados Unidos, donde -según explicó- el Estado impulsa y subvenciona producciones cinematográficas para que se filmen en distintos estados y luego se distribuyan en todo el mundo. Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la inclusión de artículos de carácter tributario dentro del proyecto de reforma laboral.
Echarri señaló que “en la reforma laboral hay varios artículos que son de carácter tributario que no entendemos porque están ahí” y cuestionó la eliminación de gravámenes a determinadas industrias. En ese marco, planteó una serie de interrogantes sobre el rumbo elegido por el Gobierno: “¿Es la salida verdadera eliminar los gravámenes que pagan los canales de televisión? ¿No sería mejor sumar a las plataformas a ese esquema?”.
Con esas preguntas, dejó en evidencia su preocupación por el impacto económico y estructural de la iniciativa. La participación de Echarri se sumó a las voces críticas que pasaron por el Senado en los últimos días, entre ellas la de la CGT y otros referentes sindicales. Mientras el oficialismo intenta acelerar los tiempos para lograr dictamen y avanzar con la votación antes de fin de año, el debate continúa abierto y cargado de tensiones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario