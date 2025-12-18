Pablo Echarri cuestionó con dureza la reforma laboral en el Senado: "Regresiva y ruinosa"

Para reforzar su argumento, puso como ejemplo el modelo de Estados Unidos, donde -según explicó- el Estado impulsa y subvenciona producciones cinematográficas para que se filmen en distintos estados y luego se distribuyan en todo el mundo. Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la inclusión de artículos de carácter tributario dentro del proyecto de reforma laboral.

Echarri señaló que “en la reforma laboral hay varios artículos que son de carácter tributario que no entendemos porque están ahí” y cuestionó la eliminación de gravámenes a determinadas industrias. En ese marco, planteó una serie de interrogantes sobre el rumbo elegido por el Gobierno: “¿Es la salida verdadera eliminar los gravámenes que pagan los canales de televisión? ¿No sería mejor sumar a las plataformas a ese esquema?”.

Con esas preguntas, dejó en evidencia su preocupación por el impacto económico y estructural de la iniciativa. La participación de Echarri se sumó a las voces críticas que pasaron por el Senado en los últimos días, entre ellas la de la CGT y otros referentes sindicales. Mientras el oficialismo intenta acelerar los tiempos para lograr dictamen y avanzar con la votación antes de fin de año, el debate continúa abierto y cargado de tensiones.