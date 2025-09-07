"Paliza" en las elecciones de la provincia de Buenos Aires: euforia en las redes
Antes y después de conocerse los resultados oficiales, en las redes sociales se celebró un triunfo contundente de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza.
A la espera de los primeros datos oficiales de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, las redes sociales se convirtieron en un termómetro paralelo de la jornada electoral y una de las tendencias es "paliza", en referencia a la supuesta diferencia que Fuerza Patria le sacó a La Libertad Avanza (LLA).
"'Paliza', se anima a decirme un importante dirigente de Fuerza Patria", escribió en su cuenta de X el periodista de C5N Lautaro Maislin.
En esta línea, se replican los posteos que incluyen memes, mensajes de festejo y comentarios que refuerzan la idea de un resultado favorable (y abultado) para el peronismo en territorio bonaerense, algo que no sucedía en una elección intermedia desde hace casi 20 años.
"Imaginate si hubo paliza, que Jony Viale anda diciendo que la diferencia es mayor a 8 puntos!"; "Están hablando de una paliza de más de 8 puntos"; "Casi las 20, el boca de urna es una paliza electoral"; "Cerraron los comicios. El boca de urna dice que la LLA perdió por paliza", son algunos de los comentarios de los usuarios de X.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires
Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios. Se encuentra disponible el sitio: https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
