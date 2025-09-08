Elecciones bonaerenses: resultados sección por sección, municipio por municipio

Con excepción de algunos pequeños municipios violetas, apenas una pequeñas islas en medio de un mar celeste, el frente Fuerza Patria, que nuclea a los distintos sectores del peronismo que lideran Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, sacó más votos y ganó más bancas y secciones electorales que La Libertad Avanza.

El peronismo le sacó una ventaja de 13 puntos a la alianza que sellaron Milei y Mauricio Macri, ganó en seis de las ocho secciones que componen la heterogénea provincia de Buenos Aires y se quedó con 34 escaños de diputados y senadores. La Libertad

La tercera sección electoral fue el epicentro de la derrota de Milei.

Allí, Fuerza Patria le sacó 15 puntos de diferencia a la Alianza La Libertad Avanza. Con 5.101.177 electores habilitados, más que las provincias de Córdoba y Mendoza juntas, y el 35,5% del padrón provincial, la victoria del peronismo fue contundente.

Pero las malas noticias para la alianza Milei - Macri también estuvieron al norte de la provincia. La primera sección electoral, que es la más populosa y está integrada por algunos municipios de clara afinidad libertaria y macrista, también se tiñó de celeste.

El triunfo peronista allí fue contundente: Fuerza Patria le sacó 10 puntos a los libertarios. Ni siquiera los triunfos de los intendentes violetas por convicción, o necesidad, lograron rebatir la catástrofe.

San Isidro, Vicente López y Tres de Febrero se convirtieron apenas tres pequeños puntos violetas rodeados del rechazo celeste a las políticas de ajuste.

La quinta y la sexta sección electoral, al sur de la provincia, fueron los solitarios bastiones en los que Milei pudo, por escaso margen, pintar de violeta.

Estas escasas buenas noticias para los libertarios no alcanzaron sin embargo para dar vuelta un resultado que se encontró con una nueva dificultad en los distritos del centro y noroeste de la provincia: las terceras fuerzas.

En la cuarta sección electoral el Gobierno se enfrentó con los intendentes del PRO que se rebelaron ante las imposiciones que pretendía el Gobierno para sumarse a la alianza violeta. Varios de ellos se sumaron a Somos Buenos Aires, la alianza de peronistas y radicales disidentes. Esa opción sacó allí casi el 20% de los votos. Algo parecido ocurrió en la séptima sección electoral.

Resultados, municipio por municipio

DIPUTADOS:

Sección Segunda:

Arrecifes: Fuerza Patria (45,51%) - LLA (33,21%)

Fuerza Patria (45,51%) - LLA (33,21%) Baradero: Fuerza Patria (39,34%) - LLA (22,83%)

Fuerza Patria (39,34%) - LLA (22,83%) Capitán Sarmiento: LLA (44,34%) - Fuerza Patria (38,27%)

LLA (44,34%) - Fuerza Patria (38,27%) Carmen de Areco: LLA (38,99%) - Fuerza Patria (38,87%)

LLA (38,99%) - Fuerza Patria (38,87%) Colón: Fuerza Patria (39,15%) - LLA (27,47%)

Fuerza Patria (39,15%) - LLA (27,47%) Exaltación de la Cruz: Fuerza Patria (43,27%) - LLA (35,55%)

Fuerza Patria (43,27%) - LLA (35,55%) Pergamino: Fuerza Patria (32,44%) - LLA (29,09%)

Fuerza Patria (32,44%) - LLA (29,09%) Ramallo: Fuerza Patria (44,66%) - LLA (32,94%)

Fuerza Patria (44,66%) - LLA (32,94%) Rojas: LLA (32,99%) - Fuerza Patria (29,81%)

LLA (32,99%) - Fuerza Patria (29,81%) Salto: Fuerza Patria (44,62%) - LLA (35,07%)

Fuerza Patria (44,62%) - LLA (35,07%) San Andrés de Giles: Fuerza Patria (42,82%) - LLA (41,44%)

Fuerza Patria (42,82%) - LLA (41,44%) San Antonio de Areco: LLA (36,90%) - Fuerza Patria (31,47%)

LLA (36,90%) - Fuerza Patria (31,47%) San Nicolás: Espacio Abierto para el Desarrollo (50,51%) - Fuerza Patria (23,62%)

Espacio Abierto para el Desarrollo (50,51%) - Fuerza Patria (23,62%) San Pedro: LLA (44,26%) - Fuerza Patria (33,65%)

LLA (44,26%) - Fuerza Patria (33,65%) Zarate: Fuerza Patria (43,08%) - LLA (34,62%)

Sección Tercera:

Almirante Brown: Fuerza Patria (54,22%) - LLA (28,24%)

Fuerza Patria (54,22%) - LLA (28,24%) Avellaneda: Fuerza Patria (62,03%) - LLA (27,40%)

Fuerza Patria (62,03%) - LLA (27,40%) Berazategui: Fuerza Patria (60,88%) - LLA (26,85%)

Fuerza Patria (60,88%) - LLA (26,85%) Berisso: Fuerza Patria (46,64%) - LLA (30,07%)

Fuerza Patria (46,64%) - LLA (30,07%) Brandsen: Fuerza Patria (41,50%) - LLA (31,01%)

Fuerza Patria (41,50%) - LLA (31,01%) Cañuelas: Fuerza Patria (43,82%) - LLA (30,50%)

Fuerza Patria (43,82%) - LLA (30,50%) Ensenada: Fuerza Patria (65,90%) - LLA (24,21%)

Fuerza Patria (65,90%) - LLA (24,21%) Esteban Echeverría: Fuerza Patria (50,43%) - LLA (29,33%)

Fuerza Patria (50,43%) - LLA (29,33%) Ezeiza: Fuerza Patria (60,65%) - LLA (25,83%)

Fuerza Patria (60,65%) - LLA (25,83%) Florencio Varela: Fuerza Patria (55,66%) - LLA (23,77%)

Fuerza Patria (55,66%) - LLA (23,77%) La Matanza: Fuerza Patria (53,36%) - LLA (28,62%)

Fuerza Patria (53,36%) - LLA (28,62%) Lanús: Fuerza Patria (49,51%) - LLA (32,07%)

Fuerza Patria (49,51%) - LLA (32,07%) Lobos: Fuerza Patria (45,25%) - LLA (40,03%)

Fuerza Patria (45,25%) - LLA (40,03%) Lomas de Zamora: Fuerza Patria (56,09%) - LLA (27,08%)

Fuerza Patria (56,09%) - LLA (27,08%) Magdalena: Fuerza Patria (34,94%) - LLA (29,43%)

Fuerza Patria (34,94%) - LLA (29,43%) Presidente Perón: Fuerza Patria (45,71%) - LLA (26,46%)

Fuerza Patria (45,71%) - LLA (26,46%) Punta Indio: Fuerza Patria (38,79%) - LLA (29,60%)

Fuerza Patria (38,79%) - LLA (29,60%) Quilmes: Fuerza Patria (48,46%) - LLA (31,26%)

Fuerza Patria (48,46%) - LLA (31,26%) San Vicente: Fuerza Patria (63,08%) - LLA (23,87%)

Sección Sexta:

Adolfo Alsina: LLA (40,87%) - Fuerza Patria (32,10%)

LLA (40,87%) - Fuerza Patria (32,10%) Adolfo González Chávez: Fuerza Patria (55,82%) - LLA (37,30%)

Fuerza Patria (55,82%) - LLA (37,30%) Bahía Blanca: LLA (46,41%) - Fuerza Patria (30,51%)

LLA (46,41%) - Fuerza Patria (30,51%) Benito Juárez: Fuerza Patria (52,68%) - LLA (32,02%)

Fuerza Patria (52,68%) - LLA (32,02%) Coronel Rosales: LLA (48,43%) - Fuerza Patria (23,60%)

LLA (48,43%) - Fuerza Patria (23,60%) Coronel Dorrego: LLA (36,91%) - Fuerza Patria (29,23%)

LLA (36,91%) - Fuerza Patria (29,23%) Coronel Pringles: LLA (47,17%) - Fuerza Patria (28,60%)

LLA (47,17%) - Fuerza Patria (28,60%) Coronel Suárez: LLA (45,72%) - Fuerza Patria (29,19%)

LLA (45,72%) - Fuerza Patria (29,19%) Daireaux: Fuerza Patria (46,26%) - LLA (30,82%)

Fuerza Patria (46,26%) - LLA (30,82%) General Lamadrid: Fuerza Patria (36,70%) - Somos Buenos Aires (31,64%)

Fuerza Patria (36,70%) - Somos Buenos Aires (31,64%) Guaminí: Fuerza Patria (44,32%) - LLA (31,09%)

Fuerza Patria (44,32%) - LLA (31,09%) Laprida: Fuerza Patria (45,43%) - LLA (34,61%)

Fuerza Patria (45,43%) - LLA (34,61%) Monte Hermoso: Fuerza Patria (58,00%) - LLA (25,43%)

Fuerza Patria (58,00%) - LLA (25,43%) Patagones: Fuerza Patria (40,48%) - LLA (34,60%)

Fuerza Patria (40,48%) - LLA (34,60%) Pellegrini: Fuerza Patria (37,5%) - Somos Buenos Aires (30,92%)

Fuerza Patria (37,5%) - Somos Buenos Aires (30,92%) Puan: LLA (43,73%) - Potencia (28,33%)

LLA (43,73%) - Potencia (28,33%) Saavedra: LLA (40,80%) - Fuerza Patria (26,40%)

LLA (40,80%) - Fuerza Patria (26,40%) Salliquelo: Fuerza Patria (49,53%) - LLA (26,69%)

Fuerza Patria (49,53%) - LLA (26,69%) Tornquist: Fuerza Patria (42,78%) - LLA (37,05%)

Fuerza Patria (42,78%) - LLA (37,05%) Tres Arroyos: Fuerza Patria (48,46%) - LLA (37,27%)

Sección Capital:

La Plata: Fuerza Patria (44,09%) - LLA (36,49%)

SENADORES

Sección Primera:

Campana: Fuerza Patria (41,45%) - LLA (40,81%)

Fuerza Patria (41,45%) - LLA (40,81%) Escobar: Fuerza Patria (50,26%) - LLA (35,15%)

Fuerza Patria (50,26%) - LLA (35,15%) General Las Heras: Fuerza Patria (35,92%) - LLA (28,73%)

Fuerza Patria (35,92%) - LLA (28,73%) General Rodríguez: Fuerza Patria (46,90%) - LLA (39,05%)

Fuerza Patria (46,90%) - LLA (39,05%) General San Martín: Fuerza Patria (53,12%) - LLA (36,82%)

Fuerza Patria (53,12%) - LLA (36,82%) Hurlingham: Fuerza Patria (45,84%) - LLA (32,62%)

Fuerza Patria (45,84%) - LLA (32,62%) Ituzaingó: Fuerza Patria (47,66%) - LLA (38,74%)

Fuerza Patria (47,66%) - LLA (38,74%) José C. Paz: Fuerza Patria (52,85%) - LLA (27,88%)

Fuerza Patria (52,85%) - LLA (27,88%) Luján: Fuerza Patria (51,62%) - LLA (36,89%)

Fuerza Patria (51,62%) - LLA (36,89%) Malvinas Argentinas: Fuerza Patria (65,51%) - LLA (24,82%)

Fuerza Patria (65,51%) - LLA (24,82%) Marcos Paz: Fuerza Patria (52,03%) - LLA (28,55%)

Fuerza Patria (52,03%) - LLA (28,55%) Mercedes: Fuerza Patria (42,58%) - LLA (41,99%)

Fuerza Patria (42,58%) - LLA (41,99%) Merlo: Fuerza Patria (49,47%) - LLA (31,45%)

Fuerza Patria (49,47%) - LLA (31,45%) Moreno: Fuerza Patria (54,63%) - LLA (30,22%)

Fuerza Patria (54,63%) - LLA (30,22%) Morón: Fuerza Patria (43,67%) - LLA (40,17%)

Fuerza Patria (43,67%) - LLA (40,17%) Navarro: Fuerza Patria (36,48%) - LLA (35,77%)

Fuerza Patria (36,48%) - LLA (35,77%) Pilar: Fuerza Patria (59,72%) - LLA (31,14%)

Fuerza Patria (59,72%) - LLA (31,14%) San Fernando: Fuerza Patria (55,66%) - LLA (31,68%)

Fuerza Patria (55,66%) - LLA (31,68%) San Isidro: LLA (57,37%) - Fuerza Patria (28,03%)

LLA (57,37%) - Fuerza Patria (28,03%) San Miguel: Fuerza Patria (48,45%) - LLA (38,02%)

Sección Cuarta:

Alberti: Fuerza Patria (49,83%) - LLA (27,29%)

Fuerza Patria (49,83%) - LLA (27,29%) Bragado: Fuerza Patria (42,40%) - LLA (38,55%)

Fuerza Patria (42,40%) - LLA (38,55%) Carlos Casares: Fuerza Patria (45,15%) - LLA (34,35%)

Fuerza Patria (45,15%) - LLA (34,35%) Carlos Tejedor: Fuerza Patria (56,84%) - LLA (23,16%)

Fuerza Patria (56,84%) - LLA (23,16%) Chacabuco: Fuerza Patria (49,56%) - LLA (24,37%)

Fuerza Patria (49,56%) - LLA (24,37%) Chivilcoy: Fuerza Patria (42,05%) - LLA (29,97%)

Fuerza Patria (42,05%) - LLA (29,97%) Florentino Ameghino: Fuerza Patria (38,79%) - Somos Buenos Aires (34,97%)

Fuerza Patria (38,79%) - Somos Buenos Aires (34,97%) General Arenales: Fuerza Patria (34,97%) - Somos Buenos Aires (32,23%)

Fuerza Patria (34,97%) - Somos Buenos Aires (32,23%) General Pinto: Fuerza Patria (56,28%) - LLA (22,62%)

Fuerza Patria (56,28%) - LLA (22,62%) General Viamonte: Fuerza Patria (45,36%) - Somos Buenos Aires (30,81%)

Fuerza Patria (45,36%) - Somos Buenos Aires (30,81%) General Villegas: LLA (38,18%) - Somos Buenos Aires (29,54%)

LLA (38,18%) - Somos Buenos Aires (29,54%) Hipólito Yrigoyen: Fuerza Patria (43,10%) - LLA (42,41%)

Fuerza Patria (43,10%) - LLA (42,41%) Junín: Fuerza Patria (35,25%) - Somos Buenos Aires (29,89%)

Fuerza Patria (35,25%) - Somos Buenos Aires (29,89%) Leandro N. Alem: Fuerza Patria (49,23%) - LLA (30,35%)

Fuerza Patria (49,23%) - LLA (30,35%) Lincoln: LLA (37,30%) - Fuerza Patria (33,84%)

LLA (37,30%) - Fuerza Patria (33,84%) 9 de Julio: LLA (33,93) - Fuerza Patria (27,11%)

LLA (33,93) - Fuerza Patria (27,11%) Pehuajó: Fuerza Patria (52,52%) - LLA (32,25%)

Fuerza Patria (52,52%) - LLA (32,25%) Rivadavia: Fuerza Patria (55,30%) - LLA (33,37%)

Fuerza Patria (55,30%) - LLA (33,37%) Trenque Lauquen: LLA (34,32%) - Fuerza Patria (31,02%)

Sección Quinta

Ayacucho: Fuerza Patria (39,88%) - LLA (27,58%)

Fuerza Patria (39,88%) - LLA (27,58%) Balcarce: LLA (37,32%) - Somos Buenos Aires (24,95%)

LLA (37,32%) - Somos Buenos Aires (24,95%) Castelli: Fuerza Patria (51,36%) - LLA (23,76%)

Fuerza Patria (51,36%) - LLA (23,76%) Chascomús: Fuerza Patria (32,61%) - LLA (29,56%)

Fuerza Patria (32,61%) - LLA (29,56%) Dolores: Fuerza Patria (54,88%) - LLA (23,21%)

Fuerza Patria (54,88%) - LLA (23,21%) General Alvarado: LLA (36,31%) - Fuerza Patria (34,59%)

LLA (36,31%) - Fuerza Patria (34,59%) General Belgrano: Fuerza Patria (40,30%) - LLA (28,50%)

Fuerza Patria (40,30%) - LLA (28,50%) General Guido: Fuerza Patria (48,51%) - Somos Buenos Aires (27,88%)

Fuerza Patria (48,51%) - Somos Buenos Aires (27,88%) General Madariaga: Somos Buenos Aires (39,28%) - Fuerza Patria (28,87%)

Somos Buenos Aires (39,28%) - Fuerza Patria (28,87%) General Lavalle: Fuerza Patria (33,37%) - Somos Buenos Aires (28,02%)

Fuerza Patria (33,37%) - Somos Buenos Aires (28,02%) General Paz: Fuerza Patria (58,49%) - LLA (36,55%)

Fuerza Patria (58,49%) - LLA (36,55%) General Pueyrredón: LLA (52,05%) - Fuerza Patria (36,72%)

LLA (52,05%) - Fuerza Patria (36,72%) La Costa: Fuerza Patria (41,26%) - LLA (30,81%)

Fuerza Patria (41,26%) - LLA (30,81%) Las Flores: LLA (46,48%) - Fuerza Patria (45,17%)

LLA (46,48%) - Fuerza Patria (45,17%) Lezama: Fuerza Patria (41,48%) - Somos Buenos Aires (28,45%)

Fuerza Patria (41,48%) - Somos Buenos Aires (28,45%) Lobería: Fuerza Patria (38,83%) - Somos Buenos Aires (30,99%)

Fuerza Patria (38,83%) - Somos Buenos Aires (30,99%) Maipú: Fuerza Patria (40,62%) - LLA (28,94%)

Fuerza Patria (40,62%) - LLA (28,94%) Mar Chiquita: Fuerza Patria (49,91%) - LLA (34,56%)

Fuerza Patria (49,91%) - LLA (34,56%) Monte: Fuerza Patria (40,35%) - LLA (30,66%)

Fuerza Patria (40,35%) - LLA (30,66%) Necochea: LLA (47,26%) - Fuerza Patria (31,75%)

Sección Séptima

Azul: LLA (35,63%) - Fuerza Patria (35,48%)

LLA (35,63%) - Fuerza Patria (35,48%) Bolívar: Fuerza Patria (43,45%) - LLA (31,55%)

Fuerza Patria (43,45%) - LLA (31,55%) General Alvear: Fuerza Patria (36,21%) - LLA (24,75%)

Fuerza Patria (36,21%) - LLA (24,75%) Olavarría: Fuerza Patria (39,41%) - LLA (37,11%)

Fuerza Patria (39,41%) - LLA (37,11%) Roque Pérez: Somos Buenos Aires (35,74%) - Fuerza Patria (29,73%)

Somos Buenos Aires (35,74%) - Fuerza Patria (29,73%) Saladillo: Somos Buenos Aires (30,93%) - Fuerza Patria (28,60%)

Somos Buenos Aires (30,93%) - Fuerza Patria (28,60%) Tapalque: Fuerza Patria (45,07%) - LLA (25,75%)

Fuerza Patria (45,07%) - LLA (25,75%) 25 de Mayo: Fuerza Patria (46,97%) - LLA (29,68%)