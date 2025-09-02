Marcela Pagano destrozó al Gobierno por C5N: "Está acabado"

spagnuolo menem karina milei

Y siguió: "yo nací y voy a morir periodista. No se jode con la libertad de expresión porque es la libertad de todos los que opinan distinto. Contra eso todos los argentinos tenemos que unirnos”.

"No hay precedentes en la historia de las democracias del mundo donde estén queriendo callar a periodistas con la justicia, allanamientos e inventando actos de censura. No pasó ni con el Watergate en Estados Unidos”, advirtió Pagano.

Y cuestionó además la cada vez mayor influencia del clan Menem en el Gobierno. "No sé qué mérito tienen los Menem para tener semejante lugar, enquistados en el poder hoy. No entiendo por qué el PAMI y la ANSES están bajo la órbita de Lule Menem, ni por qué la SIDE pasa de Jefatura de Gabinete a la órbita de un asesor”, cuestionó.

Pagano sostuvo además que el conflicto interno del oficialismo atraviesa incluso áreas sensibles. "Es tal la guerra que hay en el Gobierno que hay ministerios paralelos. Los Menem usaron los cargos públicos para hacer política”, denunció.

“Hago responsable al Gobierno de lo que me pase a mí o a mi familia. Yo recibí amenazas que denuncié en Comodoro Py. El Gobierno llamó a los pesos pesados de inteligencia, a Stiuso y a José Luis Vila. Están usando el poder para hacer negocios”, advirtió.

Finalmente, lanzó un diagnóstico terminal sobre el rumbo del oficialismo: “Este modelo de gobierno está acabado porque está acabado este modelo de gobernanza. Karina Milei, que nunca se sometió a votación, tomó el poder aconsejada por los Menem. Yo no me resigno a que el presidente no vea que lo están arrastrando”.