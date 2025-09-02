Denuncia de espionaje ilegal a Karina Milei: el fiscal Carlos Stornelli evalúa si abre una investigación

Bullrich solicitó al juez la adopción de una medida cautelar urgente, “tendiente a evitar que se profundice el daño y que se propaguen nuevas filtraciones ilícitas”.

Entre las medidas, la ministra Bullrich pidió insólitamente que se ordene el allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de “Carnaval Stream”, que se incauten servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión del material sobre Karina Milei.

Y que se dispongan allanamientos en los domicilios de los periodistas Jorge Rial, Mauro Federico, entre otros, por la difusión de los audios.

La medida solicitada fue criticada por arbitraria por abogados constitucionalistas y juristas que consideran que se trata de un pedido ilegal contrario a la libertad de prensa y de expresión y que constituye un acto de censura previa.

Paralelamente, otro juez del fuero Civil y Comercial, Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar prohibiendo la difusión de nuevos audios.

El ministerio consiguió esa medida acudiendo de manera llamativa a un juez que no tendría competencia para dictar este tipo de resoluciones.

El juez Maraniello tiene numerosas denuncias en su contra tramitando ante el Consejo de la Magistratura por acoso sexual y laboral y maltrato a empleados de su juzgado.

