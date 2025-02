Para Luis Caputo, el escándalo $LIBRA no es un tema del Gobierno porque Javier Milei "lo hizo desde su cuenta personal"

"Pongo las manos en el fuego y voy a la guerra por este Presidente. Está con el país y nunca haría nada para beneficiarse él. Se limita a un error, que él mismo reconoció", justificó el funcionario.

Consideró Caputo que "no hay duda de que no hay dolo, no hay delito", y aprovechó para puntar contra la oposición. "Es la séptima vez que intentan juicio político, por lo que muestran lo desesperados que están", sentenció.

Consultado por la comparación con los bolsos de López, que en este casi, el valor de la estafa equivaldría a unos 63 bolsos según indicaron en Argenzuela, para el ministro no hay relación, ya que aseguró que "esto es un tema privado, no hay relacionados fondos públicos".

"Sin ninguna duda lo hizo de buena fe", insistió el ministro de Economía en la entrevista con Eduardo Feinmann.

luis caputo estafa libra javier milei

"Las criptomonedas son un mundo de timberos y especialistas, muy difícil de entender", sostuvo Caputo, quien argumentó luego que ni él ni el mandatario no entienden del tema cripto. "No afectó a nadie localmente", insistió.

Aseguró el funcionario que "sin dudas el Presidente maneja él su tuit, tiene sus formas, y me encanta el contenido y sus formas". Deslizó que no fue el entorno presidencial el que sugirió hacer la promoción de $LIBRA.