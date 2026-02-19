MinutoUno

EN VIVOJornada de tensión

🔴 Paro de la CGT contra la Reforma Laboral EN VIVO: movilizaciones y minuto a minuto de la medida de fuerza

🔴 Paro de la CGT contra la Reforma Laboral EN VIVO: movilizaciones y minuto a minuto de la medida de fuerza
MinutoUno
Política
Paro
Reforma Laboral

Mientras el Diputados busca aprobar la Reforma Laboral, Javier Milei enfrenta un nuevo paro general, con servicios de trasporte adheridos.

Compartí en redes:

EN VIVO

En simultáneo con el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de Reforma Laboral que ya cuenta con media sanción en el Senado y que el Gobierno pretende aprobar antes del cierre de las extraordinarias, se lleva a cabo este jueves el paro nacional convocado por la CGT.

La Cámara baja convocó a sesionar desde las 14 horas, y de esta manera, quedó confirmada la huelga impulsada por la CGT para este mismo jueves y, aunque la medida de fuerza es sin movilización, se cree que de todos modos muchos ciudadanos marcharán a Congreso en protesta a la gestión de Javier Milei.

Se trata de una jornada signada por la tensión social contra la administración libertaria, en la que no habrá colectivos, trenes, vuelos ni subtes; entre otros servicios.

Minuto a minuto del paro nacional contra la Reforma Laboral de Javier Milei

Live Blog Post

Cacerolazo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en repudio a la Reforma Laboral

El clima en la Ciudad de Buenos Aires está particularmente tenso y la evidencia de ello son vecinos que se autoconvocaron en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires para realizar un cacerolazo en repudio al debate de la Reforma Laboral que tendrá lugar este jueves en la Cámara de Diputados.

Si bien el "ruidazo" es una reacción inmediata ante tanta indignación con el gobierno de Javier Milei, este jueves se llevará a cabo una medida de fuerza que afectará a todos los argentinos: el paro general impulsado por el CGT.

Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Cómo opera la actividad bancaria durante el paro general contra la Reforma Laboral

Home Banking y Apps: Operatividad total

Las entidades confirmaron que los canales de autogestión no sufrirán interrupciones. Los usuarios podrán realizar las siguientes gestiones de manera habitual durante las 24 horas del jueves:

  • Pagos y Transferencias: Disponibles sin restricciones.
  • Consultas de saldo: A través de Home Banking, apps móviles y billeteras virtuales.
  • Uso de plásticos: Las tarjetas de débito y crédito funcionarán normalmente para compras en comercios.

Efectivo y atención en sucursales

El mayor desafío reside en el acceso a billetes y la atención presencial. Las cámaras informaron que se está reforzando la recarga de los cajeros automáticos para asegurar la disponibilidad de efectivo.

No obstante, advirtieron que la atención en sucursales físicas podría verse afectada de manera dispar según la zona y el nivel de adhesión de los empleados.

Como alternativa ante posibles faltantes de dinero en los cajeros, recordaron que permanecerán habilitados los puntos de extracción extra-bancarios (supermercados, estaciones de servicio, farmacias y redes de cobranza) presentando DNI y tarjeta de débito.

Con esta estrategia, el sector financiero busca mitigar el impacto del paro en un febrero de 2026 marcado por la alta tensión legislativa, garantizando que, a pesar de las persianas bajas en muchas sucursales, la economía digital no se detenga.

Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Paro: qué líneas de colectivo de DOTA brindarán servicio en el AMBA este jueves

7; 8; 9; 20; 21; 24; 25; 28; 31; 32; 44; 50; 51; 56; 57; 60; 74; 75; 76; 78; 79; 84; 87; 91; 99; 100; 101; 106; 107; 108; 111; 115; 117; 127; 128; 130; 134; 135; 146; 150; 158; 161; 164; 168; 177; 188; 263; 271; 283; 299; 370; 373; 384; 385; 388; 403; 405; 410; 429; 435; 503; 514; 520; 523 y 570.

El resto de las líneas adhieren al paro de UTA este jueves junto con la CGT en contra de la Reforma Laboral.

Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Paro general: cómo funcionan colectivos, trenes y el subte

"La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad", exprearon en un comunicado difundido este miércoles que ya ofuscó al presidente Javier Milei y compañía.

Además, desde el gremio ferroviario de La Fraternidad anticiparon su adhesión al paro, así que los trenes quedaron igual de descartados, lo que terminará de alterar la interacción entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

También anunciaron su adhesión los gremios que forman parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), cuyos miembros son los choferes de taxi y de camiones, el personal de servicio marítimo y fluvial, y los aeronavegantes y pilotos.

Así quedan descartados los vuelos comerciales, los servicios de navegación fluvial y marítima, el transporte de mercadería, y el subte de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los metrodelegados anunciaron que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se unirá a la medida de la CGT contra la Reforma Laboral.

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar