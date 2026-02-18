Cacerolazo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en repudio a la Reforma Laboral

cacerolazo acorye rivadavia

La Reforma Laboral que todo un pueblo rechaza

El malestar se centra en varios puntos que el gobierno de Javier Milei busca aprobar y que hoy tuvieron avances legislativos críticos, como la modificación del sistema de indemnizaciones (el modelo de "fondo de cese"), la extensión del período de prueba y la eliminación de multas por trabajo no registrado (lo que los sindicatos llaman "blanqueo de la informalidad").