Paro nacional: cómo será actividad bancaria durante la medida de fuerza

Las entidades confirmaron que los canales de autogestión no sufrirán interrupciones. Los usuarios podrán realizar las siguientes gestiones de manera habitual durante las 24 horas del jueves:

Pagos y Transferencias: Disponibles sin restricciones.

Disponibles sin restricciones. Consultas de saldo: A través de Home Banking, apps móviles y billeteras virtuales.

A través de Home Banking, apps móviles y billeteras virtuales. Uso de plásticos: Las tarjetas de débito y crédito funcionarán normalmente para compras en comercios.

Efectivo y atención en sucursales

El mayor desafío reside en el acceso a billetes y la atención presencial. Las cámaras informaron que se está reforzando la recarga de los cajeros automáticos para asegurar la disponibilidad de efectivo.

No obstante, advirtieron que la atención en sucursales físicas podría verse afectada de manera dispar según la zona y el nivel de adhesión de los empleados.

Como alternativa ante posibles faltantes de dinero en los cajeros, recordaron que permanecerán habilitados los puntos de extracción extra-bancarios (supermercados, estaciones de servicio, farmacias y redes de cobranza) presentando DNI y tarjeta de débito.

Con esta estrategia, el sector financiero busca mitigar el impacto del paro en un febrero de 2026 marcado por la alta tensión legislativa, garantizando que, a pesar de las persianas bajas en muchas sucursales, la economía digital no se detenga.

