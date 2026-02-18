Paro nacional: cómo será actividad bancaria durante la medida de fuerza
Ante el paro nacional convocado por la CGT para este jueves contra la reforma laboral, las principales cámaras bancarias del país anunciaron un plan de contingencia para sostener el servicio
Aunque el sindicato La Bancaria confirmó su participación en el paro nacional contra la Reforma Laboral convocado por la CGT, las entidades aseguran que los canales digitales y la red de cajeros automáticos funcionarán con normalidad.
La jornada de este 19 de febrero presentará un escenario dual en el sector financiero. Por un lado, la fuerte adhesión gremial liderada por Sergio Palazzo resentirá la atención en los mostradores; por el otro, las cámaras ADEBA, ABA, ABAPPRA y ABE emitieron un comunicado conjunto para llevar tranquilidad a los clientes, intensificando esfuerzos para mantener activa la operatoria bancaria.
La medida de fuerza, ratificada por la CGT este miércoles, garantiza que no habrá transporte público (colectivos, trenes ni subtes), entre otra actividades.
Cómo opera la actividad bancaria durante el paro general contra la Reforma Laboral
Home Banking y Apps: Operatividad total
Las entidades confirmaron que los canales de autogestión no sufrirán interrupciones. Los usuarios podrán realizar las siguientes gestiones de manera habitual durante las 24 horas del jueves:
- Pagos y Transferencias: Disponibles sin restricciones.
- Consultas de saldo: A través de Home Banking, apps móviles y billeteras virtuales.
- Uso de plásticos: Las tarjetas de débito y crédito funcionarán normalmente para compras en comercios.
Efectivo y atención en sucursales
El mayor desafío reside en el acceso a billetes y la atención presencial. Las cámaras informaron que se está reforzando la recarga de los cajeros automáticos para asegurar la disponibilidad de efectivo.
No obstante, advirtieron que la atención en sucursales físicas podría verse afectada de manera dispar según la zona y el nivel de adhesión de los empleados.
Como alternativa ante posibles faltantes de dinero en los cajeros, recordaron que permanecerán habilitados los puntos de extracción extra-bancarios (supermercados, estaciones de servicio, farmacias y redes de cobranza) presentando DNI y tarjeta de débito.
Con esta estrategia, el sector financiero busca mitigar el impacto del paro en un febrero de 2026 marcado por la alta tensión legislativa, garantizando que, a pesar de las persianas bajas en muchas sucursales, la economía digital no se detenga.
