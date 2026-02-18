Jueves clave para Javier Milei: paro general de la CGT, crisis en FATE e inflación en alza

FATE engrosó así la triste nómina de casi 200 mil puestos de trabajo formales destruidos en apenas dos años de gestión libertaria y al cierre de más de 20 mil empresas desde diciembre de 2023.

disturbios congreso reforma laboral

A la destrucción de empleos, la Cámara de Diputado confirmó la convocatoria para sesionar mañana a partir de las 11 para intentar sancionar la reforma laboral y así profundizar la precarización laboral. Tras la polémica que generó el intento por castigar a los trabajadores que se enfermen y ante la amenaza de perder el respaldo de bloques aliados, el gobierno libertario optó finalmente por eliminar el Artículo 44. Sin embargo desde la Casa Rosada advirtieron que no admitirán más cambios que ese al texto que se votó en el Senado.

Frente a la avanzada libertaria la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó el paro general con movilización para este jueves en rechazo a la reforma laboral que el oficialismo intentará convertir en ley en Diputados mañana.

explicaciones de Sturzenegger de la reforma laboral

A este ya de por sí desafiante escenario se suma que el derrumbe del relato libertario se profundiza mes a mes cada vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) da conocer el dato de inflación. Con una inflación en alza de manera ininterrumpida desde hace seis meses, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, resolvieron comenzar a manipular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para sostener con dibujos lo que el bolsillo de los trabajadores niega cada día.