Jueves clave para Javier Milei: paro general de la CGT, crisis en FATE e inflación en alza
Relato y gestión corren por caminos cada vez más distintos en el gobierno de Javier Milei quien, en medio de una nueva crisis, eligió viajar por 14° vez a EEUU.
Las sonrisas duran poco en la Casa Rosada. Es que a la gestión de Javier Milei se le ven cada vez más claramente las hilachas y el modelo libertario, es más que evidente después de dos años, no cierra por ningún lado. Cierre de empresas, despido de trabajadores, mayor precarización para los que logren conservarlo y derrumbe del relato sobre la supuesta desinflación.
La euforia que generó la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado, mutó en los últimos días en febriles debates que borraron hasta el último vestigio de satisfacción, para intentar contener la crisis que generó la inclusión a último momento del polémico Artículo 44 que busca castigar con una rebaja salarial a los trabajadores que, por ejemplo, se enfermen de cáncer.
Al intento por precarizar las condiciones de los trabajadores y de financiar despidos con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) es decir "con el dinero de los jubilados", se sumó este miércoles la crisis que abrió el cierre definitivo de la planta que FATE tenía en la localidad bonaerense de San Fernando.
El cierre se da en medio del derrumbe del mercado interno por la licuación de los salarios impulsada abiertamente desde la Casa Rosada a la que se sumó la avalancha de importaciones provenientes especialmente de China. Esta tormenta perfecta derivó en el despido hoy de casi un millar de trabajadores y de la liquidación de una empresa que, con 80 años de historia sobre sus espaldas, no logró sortear apenas dos años de políticas libertarias.
Lejos de "entrarle las balas", Milei atribuyó el cierre de FATE después de 80 años a una supuesta conspiración contra su gobierno y la reforma laboral. "¿Conspiranoico yo? Fin" se limitó a tuitear en medio de la crisis en la empresa.
FATE engrosó así la triste nómina de casi 200 mil puestos de trabajo formales destruidos en apenas dos años de gestión libertaria y al cierre de más de 20 mil empresas desde diciembre de 2023.
A la destrucción de empleos, la Cámara de Diputado confirmó la convocatoria para sesionar mañana a partir de las 11 para intentar sancionar la reforma laboral y así profundizar la precarización laboral. Tras la polémica que generó el intento por castigar a los trabajadores que se enfermen y ante la amenaza de perder el respaldo de bloques aliados, el gobierno libertario optó finalmente por eliminar el Artículo 44. Sin embargo desde la Casa Rosada advirtieron que no admitirán más cambios que ese al texto que se votó en el Senado.
Frente a la avanzada libertaria la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó el paro general con movilización para este jueves en rechazo a la reforma laboral que el oficialismo intentará convertir en ley en Diputados mañana.
A este ya de por sí desafiante escenario se suma que el derrumbe del relato libertario se profundiza mes a mes cada vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) da conocer el dato de inflación. Con una inflación en alza de manera ininterrumpida desde hace seis meses, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, resolvieron comenzar a manipular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para sostener con dibujos lo que el bolsillo de los trabajadores niega cada día.
