minutouno.com presenta la aplicación para saber al instante qué colectivos funcionan durante el paro general
Con un buscador interactivo en minutouno.com, pueden ingresar el número de línea y conocer si el servicio circula con normalidad o si adhiere al paro general.
El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19 de febrero impacta de lleno en la movilidad urbana. minutouno.com desarrolló una aplicación para ayudar a los usuarios de las líneas de colectivos que necesiten trasladarse por razones de fuerza mayor.
La medida, realizada en rechazo a la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei, cuenta con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que paraliza trenes, subtes y la inmensa mayoría de los colectivos.
Sin embargo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el acatamiento no es total debido a que las empresas nucleadas en el Grupo DOTA decidieron no plegarse y mantener operativas decenas de líneas. Ante este escenario dispar, minutouno.com presenta una herramienta digital para facilitar el traslado de los trabajadores.
¿Cómo funciona el buscador interactivo?
La aplicación fue diseñada con una interfaz sencilla y directa para resolver la duda inmediata del pasajero:
Buscador inteligente: Los usuarios solo deben escribir el número de la línea que desean tomar en la barra de búsqueda (ejemplo: 60, 28, 501).
Resultados por color: El sistema arroja el estado del servicio de forma visual. Un punto verde indica funcionamiento "Normal", mientras que un punto rojo señala que la línea está "De Paro".
Datos actualizados: La herramienta cuenta con información actualizada provista por la plataforma Ciudad de Bondis.
El mapa de los colectivos: quiénes circulan y quiénes paran
Gracias al relevamiento de la aplicación, el panorama del transporte se divide en dos grandes grupos:
Líneas con funcionamiento normal: Entre las principales que circulan en la Ciudad de Buenos Aires y corredores nacionales se destacan la 6, 7, 8, 9, 20, 21, 28, 57, 60, 76, 91, 100 y 130. También prestan servicio con normalidad líneas provinciales y municipales como la 370, 410, 520 (Lanús) y 561 (Lomas de Zamora).
Líneas con adhesión total (no funcionan): La gran mayoría del sistema se encuentra detenido, afectando a recorridos muy utilizados como las líneas 12, 15, 34, 39, 41, 59, 68, 152 y la totalidad de los servicios municipales de La Plata.
